Происшествия
ИзвестияВ Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта. Будучи в гостях у друзей он поругался с другим приглашенным. После этого его оппонент ушел, а затем вернулся с оружием и открыл беспорядочную стрельбу.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Единоборства
Появилось видео одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator
На турнире Bellator 228 произошел один из самых быстрых в истории организации нокаутов на 8-й секунде боя.
ФАН 04:03
Волейбол
Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу
Второе место заняла команда США, которая в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи (3-1). Команда Бразилии заняла четвертое место.
ТАСС 03:18
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости вчера в 08:57
Общество
Российская молодежь не хочет экономить на путешествиях
Более 60 % опрошенных ответили, что готовы урезать свои расходы ради путешествия, и освободившиеся деньги потратить в поездке.
ФедералПресс 03:37
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Политика
Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием
В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
В МЧС озвучили наказание за курение на балконах
За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Ruposters.ru 27 сентября в 03:05
Политика
Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента
Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.
ТК Звезда вчера в 18:28
Происшествия
Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc
Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Политика
В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы
Досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут в воскресенье.
ТАСС вчера в 17:01
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Армия и оружие
ДНР обвинила ВСУ в размещении вооружения во дворах частных домов
Украинские силовики размещают вооружение во дворах частных домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 03:15
Музыка
Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста
Ореанда-Новости вчера в 10:07
Происшествия
Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР
РЕН ТВ вчера в 12:38
Гаджеты
Xiaomi выпустит менее тысячи революционных Mix Alpha
Ferra 26 сентября в 00:12
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Здоровье
Найден способ полностью восстановить сердце после инфаркта
Во Всемирный день сердца РИА Новости рассказывает о новых способах лечения инфарктов, которые скоро станут доступны всем.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Петербуржец ночью поджег храм на Васильевском острове
Речь идет о храме на Мичуринской улице в Василеостровском районе. Он вспыхнул в ночь с пятницы на субботу.
Gazeta.SPb вчера в 17:53
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Футбол
Аршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь
«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Нева Спорт вчера в 14:21
Игры
Загрузчик Epic Games Store получил обновление. В разработке находится новая главная страница
В настоящий момент Epic Games разрабатывает новую главную страницу магазина.
3DNews 04:05