Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта. Будучи в гостях у друзей он поругался с другим приглашенным. После этого его оппонент ушел, а затем вернулся с оружием и открыл беспорядочную стрельбу.
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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Коммерсантъ04:35

СМИ: в Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

ТАСС03:15

В Саудовской Аравии убили генерала королевской охраны

RT на русском03:52

Телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры

Интерфакс03:38

В Саудовской Аравии застрелили личного телохранителя короля

Московский Комсомолец03:30

В Саудовской Аравии застрелен личный телохранитель короля

Эхо Москвы03:30

В Джиде застрелили генерала королевской охраны Саудовской Аравии

РИА Новости03:57
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