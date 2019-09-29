Происшествия

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Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта. Будучи в гостях у друзей, он поругался с другим приглашенным. После этого его оппонент ушел, а затем вернулся с оружием и открыл беспорядочную стрельбу.
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Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время спора

РБК05:24

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Коммерсантъ04:35

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RT на русском03:52

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РИА Новости03:57

Телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры

Интерфакс03:38

В Саудовской Аравии застрелен личный телохранитель короля

Эхо Москвы03:30

СМИ: в Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

ТАСС03:15
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Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

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На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
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