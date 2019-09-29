Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg . Его застрелили в ходе ссоры в доме у друга.
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Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время спора

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В Саудовской Аравии застрелили личного телохранителя короля

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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Коммерсантъ04:35

В Саудовской Аравии застрелен личный телохранитель короля

Эхо Москвы03:30

СМИ: в Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

ТАСС03:15
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
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В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
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