Происшествия
КоммерсантъВ Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg . Его застрелили в ходе ссоры в доме у друга.
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Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Происшествия
Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc
Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Политика
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.
Российская газета 06:32
Автоспорт
Албон будет стартовать с пит-лейна в Сочи
Тайский пилот «Ред Булла» Александр Албон будет стартовать с пит-лейна на «Гран-при России» из-за замены днища болида, информирует сайт Международной автомобильной федерации (FIA).
Спорт-Экспресс 06:05
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт 27 сентября в 10:39
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Авто
Началось производство новых автобусов для Подмосковья
Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.
iReactor 27 сентября в 23:21
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Газета.Ru 04:17
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru вчера в 05:25
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Футбол
ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
RT на русском 06:28
Происшествия
В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека
В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика
Госдеп неожиданно возобновил дело о служебной переписке Клинтон
Администрация президента США Дональда Трампа возобновила расследование по факту отправки электронных писем нынешними и бывшими высокопоставленными чиновниками Госдепартамента на личную электронную почту тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, сообщила газета Washington Post.
Газета.Ru 06:23
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Общество
Жители Подмосковья сняли странный объект в небе
РИА Новости 05:33
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Футбол
«Рубин» — «Уфа». Стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ
Предлагаем вашему вниманию стартовые составы на матч 11-го тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Уфой».
Sport24.ru 05:48