Энергетика
Реальное времяВ Саудовской Аравии возобновили добычу нефти после атаки на НПЗ
Напомним, добыча нефти сократилась из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Атака привела к пожарам и взрывам. По последним официальным сообщениям, Саудовская Аравия восстановила поставки нефти и собирается доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.РИА Новостивчера в 11:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
На красноярских Столбах медведь загнал трех туристов на скалу
Накануне медведь загнал трех человек на скалу «Чертов палец». Самостоятельно отогнать хищника им не удалось.
ИА 1-Line вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой, задержанной с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал видео с задержанием звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой.
ФедералПресс вчера в 23:49
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Политика
Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы
Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.
Российская газета 00:31
Общество
Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия вчера в 20:54
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
РЕН ТВ 29 сентября в 21:40
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
В Кремле прокомментировали решение ПАСЕ обсудить протесты в Москве
России не нравится, когда её внутренние дела обсуждаются где-то, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение Парламентской ассамблеей Совета Европы в повестку осенней сессии обсуждения темы протестных акций в Москве.
RT на русском вчера в 08:52
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru 29 сентября в 05:38
Происшествия
В Москве задержали 30 подпольных банкиров
Сотрудники МВД и ФСБ провели 65 обысков в квартирах фигурантов и офисах в Москве, Саратовской и Ярославской областях, Краснодарском крае и республике Коми.
Говорит Москва вчера в 06:30
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Кино
Дэниел Крейг рассказал о завершении съемок бондианы «Не время умирать»
iReactor вчера в 23:42
Недвижимость
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 вчера в 03:10
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru вчера в 16:26
Футбол
Смолов извинился перед Семаком за слова в перерыве матча
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком за слова, сказанные в перерыве матча 11-го тура премьер-лиги.
Мойка78 29 сентября в 08:43
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК вчера в 19:29
Здоровье
Гордума Ульяновска выступила за запрет продажи вейпов и энергетиков детям
Депутаты выступили за запрет продажи электронных сигарет (вейпов) и безалкогольных энергетиков несовершеннолетним.
Российская газета вчера в 10:22
Политика
Глава МИД Индии: Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, закупать ли военную технику у РФ
Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС вчера в 23:55
Авто
Эксперты объяснили, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине
Автоновости дня вчера в 22:46
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК вчера в 07:59