Энергетика
Реальное времяВ Саудовской Аравии возобновили добычу нефти после атаки на НПЗ
Напомним, добыча нефти сократилась из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Атака привела к пожарам и взрывам. По последним официальным сообщениям, Саудовская Аравия восстановила поставки нефти и собирается доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ.
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Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.РИА Новостивчера в 11:19
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Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика
Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы
Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Армия и оружие
Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету
На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
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Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 29 сентября в 09:05
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском вчера в 01:05
Волейбол
Сегодня в Японии стартует Кубок мира по волейболу среди мужских команд
Эхо Москвы вчера в 23:06
Политика
Названа цель иностранного визита генпрокурора США
Отмечается, что Барр проводил переговоры с представителями властей с целью расследования по делу о вмешательстве в выборы США со стороны России в 2016 году.
Газета.Ru вчера в 17:49
Гаджеты
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Отмечается, что пользователям iOS 8 можно обновится до новой версии ОС, чтобы пользоваться WhatsApp.
Газета DAILY вчера в 14:51
Политика
Президента Перу отстранили от власти
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначил новые выборы в законодательный орган.
REGNUM 01:17
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru вчера в 15:56
Спорт
Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Бронзу выиграла американка Вашти Каннингем (2,00). Таким образом, россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском вчера в 02:35
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
Происшествия
Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы
Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:09
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:22
Политика
Der Spiegel: Зеленский оскорбил правительство Германии
Напомним, ранее представители Демпартии США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за опубликованной стенограммы его переговоров с Владимиром Зеленским, который жаловался американскому лидеру на Германию и Францию, которые, по его словам, не соблюдают санкционный режим против России и практически не делают ничего из того, что «должны делать для Украины».
Евразия Daily 29 сентября в 03:15
Происшествия
Воспитанница дома-интерната на Сахалине умерла от ожогового шока
В Тымовском районе Сахалина в доме-интернате для умственно отсталых детей воспитанница умерла от ожогов после принятия ванны с кипятком.
Газета.Ru 00:26
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
Происшествия
Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада
Лайнер А320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Новосибирск — Нерюнгри, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Иркутске.
РБК 00:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров на диете Плисецкой похудел на 30 килограммов
Вечерний курьер вчера в 02:34
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19