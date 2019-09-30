Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.

с чего всё началось

Напомним, добыча нефти сократилась из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Атака привела к пожарам и взрывам. По последним официальным сообщениям, Саудовская Аравия восстановила поставки нефти и собирается доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ.

В Саудовской Аравии возобновили добычу нефти после атаки на НПЗ

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