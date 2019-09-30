Энергетика
Реальное времяВ Саудовской Аравии возобновили добычу нефти после атаки на НПЗ
Напомним, добыча нефти сократилась из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Атака привела к пожарам и взрывам. По последним официальным сообщениям, Саудовская Аравия восстановила поставки нефти и собирается доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ.
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Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.РИА Новостивчера в 11:19
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Экономика
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Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
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После подсчета всех голосов избирателей на парламентских выборах в Австрии победителем становится Австрийская народная партия экс-канцлера Себастьяна Курца, который с высокой долей вероятности снова станет премьером страны.
Московский Комсомолец 29 сентября в 15:49
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
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Кино
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Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
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Экономика
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Ведомости 04:20
Происшествия
В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания
Таштагольский городской суд Кемеровской области признал недействительным брак, заключенный с мужчиной, который находился без сознания в больнице.
РБК 03:02
Шоу-бизнес
Константин Меладзе, возможно, изменяет Вере Брежневой с Эрикой Герцег
Сразу несколько источников сообщило, что у мужа Веры Брежневой появилась любовница.
Вечерний курьер вчера в 09:59
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Общество
Детские онкологи центра Блохина угрожают уволиться в полном составе
Национальный исследовательский медцентр имени Н. Н. Блохина может лишиться детских онкологов. Все врачи написали заявления об увольнении.
Gazeta.SPb вчера в 11:49
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
Киев подпишет «формулу Штайнмайера» ради «нормандского формата»
Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "формулы Штайнмайера" согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "Нормандской четверки", – заявил агентству собеседник.
Утро.ru вчера в 09:21
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.
Российская газета 00:31
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Происшествия
«Интерфакс»: расследование дела Голунова затянулось из-за занятости следователей в «московском деле»
Расследование обстоятельств задержания журналиста Ивана Голунова затормозилось из-за того, что следственную группу привлекли к делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 03:52
Армия и оружие
Китай представил на параде образцы новейшего вооружения
1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Спорт
WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.
РБК вчера в 08:05
Авто
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Стоимость нового самосвала пока не объявлена. Напомним, цена стандартного бортового грузовика УАЗ Профи равна 825 000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:22
Футбол
Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг
Газета.Ru вчера в 14:11
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 13:16
Транспорт
Ростехнадзор разрешил открыть три новые станции Фрунзенского радиуса
Ростехнадзор после проверки сообщил о готовности к эсплуатации трёх новых станций Фрунзенского радиуса метрополитена Петербурга: «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская».
78.ru 02:37
Происшествия
Суд заменил Павлу Устинову наказание
The Moscow Post вчера в 06:39
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Политика
Крымские депутаты изберут нового председателя Совмина республики
Депутаты крымского Госсовета рассмотрят 1 октября кандидатуру Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров республики.
REGNUM 02:05
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Общество
Минтруд направил в правительство доклад о сокращении рабочей недели
Минтруд подготовил и направил в правительство доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней.
BFM.ru 04:32
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
РИА Новости вчера в 01:39