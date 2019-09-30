Энергетика
Реальное времяВ Саудовской Аравии возобновили добычу нефти после атаки на НПЗ
Напомним, добыча нефти сократилась из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Атака привела к пожарам и взрывам. По последним официальным сообщениям, Саудовская Аравия восстановила поставки нефти и собирается доказать причастность Ирана к атаке на НПЗ.
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Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.РИА Новости11:19
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Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Газета.Ru 06:59
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В Сети появился тизер нового сезона «Очень странных дел»
В Сети появился тизер четвертого сезона американского сериала "Очень странные дела". Ролик был размещен на странице в YouTube.
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Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
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Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
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Lenta.ru 14:10
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58
Здоровье
В Кремле прокомментировали угрозы онкологов центра Блохина уволиться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал конфликт медиков с руководством и их заявление, отметив, что «это обращение видят и слышат в Минздраве» и что «Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации».
Дождь 10:00
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Постоянное чувство усталости может быть одним из симптомов, которые свидетельствуют о развитии рака печени, сообщает "РЕН ТВ".
Алтапресс 02:46
Авто
Официально представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Новинка получила 8-местное исполнение салона. Концерн General Motors показал совместный проект с китайской компанией SAIC.
Тарантас Ньюс 06:38
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
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Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Россия входит в число наиболее могущественных государств текущего столетия.
ТАСС 21:42
Армия и оружие
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
ТК Звезда 22:13
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
Политика
Партия Курца одержала победу на парламентских выборах в Австрии
Российская газета 02:41
Кино
Сериал об истории поимки ангарского маньяка стартовал на НТВ
Экономика сегодня 18:57
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Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru 15:56
Киберспорт
Герои Overwatch появились на банках Sprite в России
Банки Sprite с изображением трех популярных героев шутера — Зари, Хандзо и Дзенъятты — появились в продаже на всей территории России и Беларуси.
Adindex.ru 09:06
Общество
В России вступил в силу запрет на хостелы в жилых домах
Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, соответствующий закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
РИА Новости 17:00
Здоровье
В хирургическом отделении детской больницы заканчивают ремонт
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Культура
Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера
Коллектив театра "Ленком" обратился с просьбой к министру культуры РФ и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
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