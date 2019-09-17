Энергетика
Газета.RuВ Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
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Саудовская Аравия восстановит прежнюю мощность добычи нефти к концу сентября
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:12, Вашингтон
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