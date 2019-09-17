Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.

В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне

Здоровье В Югре началась прививочная кампания против гриппа В Югре дан старт всероссийской прививочной кампании против гриппа – одного из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем, и может одновременно поражать большие массы населения.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Экономика У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Единоборства Президент UFC вслед за Нурмагомедовым отдал $ 100 тыс. в фонд Порье Вчера, 16 сентября, американский боец смешанного стиля Дастин Порье рассказал, что чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожертвовал $ 100 тыс. на строительство колодца с питьевой водой в Уганде.

Фигурное катание Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Гаджеты В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.

Армия и оружие В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».

Кино Режиссер «Джокера» высказался о продолжении фильма Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс разъяснил собственные комментарии по поводу возможного продолжения его картины.

Происшествия Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.

Армия и оружие США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.

Политика В Киеве признали, что Западу сложно поддерживать санкции против России Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете Welt заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.

Наука Сбитый режим дня уравнял день и ночь по эффективности вакцинации мышей Канадские ученые выяснили, что эффективность вакцинации у мышей зависит от суточных ритмов в их Т-лимфоцитах.

Шоу-бизнес Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.

Экономика Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.

Футбол Лэмпард – первый тренер «Челси», который проиграл дебютный матч ЛЧ Фрэнк Лэмпард стал первым тренером в истории лондонского клуба, кто проиграл в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.

Политика Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.

Политика В Челябинске утвердили списки депутатов городской думы Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошедшей сегодня конференции регионального отделения партии «Единая Россия» утверждены персоналии депутатов Челябинской городской думы нового созыва.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Кино Marvel показали удаленную сцену из «Железного человека» Marvel обнародовала удаленную часть посттитровой сцены из первого «Железного человека», в котором Ник Фьюри говорит Тони Старку о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс.

Шоу-бизнес Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.