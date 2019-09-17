Энергетика
Газета.RuВ Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Фигурное катание
Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
РИА Новости 12:15
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне скоро смогут уходить в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Происшествия
В Сочи задержали мужчину, который сбросил девушку с виадука
По данным следствия, 28-летний житель Сочи находился на Курортном проспекте города.
Вести.Ru 09:04
Армия и оружие
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
США привели в полную боевую готовность свои войска
Absolut TV 13:16
Политика
Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»
Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 11:20
Шоу-бизнес
Владимир Соловьев назвал свадьбу Собчак и Богомолова «шоу фриков»
В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев подчеркнул, что от эпатажной Собчак стоило ожидать такого развития событий, а ее свадьбу с избранником он назвал "шоу фриков".
Дни24 13:11
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему противопоказано оперировать Заворотнюк
iReactor 14 сентября в 09:38
Политика
Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге
Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Интерфакс 12:35
Политика
Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома
В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
ТАСС 11:00
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Газета.Ru вчера в 06:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Политика
Самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТК Звезда вчера в 08:14
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Армия и оружие
США смоделировали последствия ядерной войны между РФ и НАТО
Ученые из расположенного в США Принстонского университета создали модель последствий от возможного ядерного противостояния между НАТО и Россией.
Вечерняя Москва 12:45
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета вчера в 14:35
Авто
Африканский автопроизводитель представил первую модель
Основанная в 2011 году южноафриканская компания Mureza Auto представила свою первую модель.
Motor 06:32
Общество
Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное
Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.
Primpress.ru 14 сентября в 18:30
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33