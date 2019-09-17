Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСаудовская Аравия частично восстановила добычу нефти

Выпавший объем оценивался в 5,7 млн баррелей в сутки, или почти 60% всей добычи в стране. По словам министра нефти страны принца Абдель Азиза бен Сальмана, к концу сентября королевство намерено полностью восстановить добычу, а уже в ноябре производственные мощности достигнут 12 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Эр-Рияд проинформировал Сеул, что полностью восстановит добычу нефти через 10 дней

ТАСС03:30

Саудовская Аравия восстановила прежний уровень поставок нефти

РИА Новостивчера в 16:42

Саудовская Аравия после атак восстановила прежний уровень поставок топлива

Интерфаксвчера в 14:31

Саудовская Аравия отвела более двух недель на восстановление добычи нефти

РБКвчера в 15:00

Саудовская Аравия полностью восстановила объемы поставок нефти

Московский Комсомолецвчера в 19:50

Саудовская Аравия восстановила поставки нефти

РЕН ТВвчера в 14:10

В Эр-Рияде сообщили о возвращении поставок нефти на прежний уровень

RT на русскомвчера в 14:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:59, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют день рождения

iReactor 03:43
Игры

Rockstar Games запустила собственный игровой лаунчер для PC

News.ru 01:52
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия

Суд отпустил фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина

Газета.Ru 05:35
Общество

В Сети высмеяли Савченко из-за фотосессии в бирюзовом платье

Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
РИА Новости 04:14
Общество

Безопасным источником омега-3 являются водоросли

Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56
Армия и оружие

В России стартовали крупнейшие стратегические учения «Центр-2019»

Sputnik Литва 16 сентября в 22:30
Армия и оружие

В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

Газета.Ru 02:30
Общество

Опрос о месте для храма в Екатеринбурге переносят на 13 октября

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбурга поддержала решение о переносе даты городского опроса по поводу места для строительства Собора Святой великомученицы Екатерины.
Росбалт 05:37
Происшествия

Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС вчера в 05:33
Происшествия

Педофил под видом девочки-модели развратил 19 детей в Удмуртии

В Удмуртии мужчина несколько лет развращал малолетних девочек, притворяясь моделью.
VSE42.RU 04:41
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета 04:39
Политика

Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Армия и оружие

Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

ТАСС 04:40
Общество

Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову

Ведомости 02:29
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес

Заворотнюк взяли под охрану из-за репортеров

К Анастасии Заворотнюк пришлось приставить охрану из-за активных журналистов.
Рамблер 05:17
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК вчера в 11:19
Политика

Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов

Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
Известия 05:18
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Происшествия

Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР

Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Общество

Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях

Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02
Хоккей

Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения на тренировке «Вашингтона»

На тренировке столичного клуба сын хоккеиста Сергей поздравил отца с праздником с помощью воздушных шариков.
Матч ТВ вчера в 13:18
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Происшествия

В Кабардино-Балкарии сняли режим контртеррористической операции

РБК 05:42
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Кино

Дэдпул может появиться в фильме Marvel в 2021 году

Речь не идет о полноценной роли. Дэдпул может появиться в одном из фильмов Marvel в 2021 году.
Piter.tv 05:24
Авто

Renault обновила внедорожник Koleos

Компания Renault провела презентацию обновлённой версии кроссовера Renault Koleos.
Car.ru вчера в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное