Коронавирус
RT на русскомВ Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новости20:54
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