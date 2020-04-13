Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
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с чего всё началось

Сбербанк предупредил о новых «коронавирусных» схемах мошенников

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
РИА Новости20:54

Подробнее о событии

Сбербанк выявил мошеннические схемы, связанные с коронавирусом

Коммерсантъ22:31

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

РБК22:17

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Известия21:06

Сбербанк предупредил о новых видах мошенничества

РЕН ТВ21:36

Сбербанк рассказал о мошеннических схемах, связанных с коронавирусом

News.ru21:28

Сбербанк раскрыл «коронавирусные» схемы мошенников

URA.Ru21:45

В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

RT на русском20:37
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Общество

Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам

С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро 07:24
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Авто

Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электромобилей Tesla

Глава автопроизводителя Tesla Илон Маск (Elon Musk), наконец, раскрыл ответ на одну из самых больших загадок в автомобилях бренда.
iXBT.com 19:42
Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Piter.tv 10 апреля в 01:37
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Общество

Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы

Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
928
Общество

Власти Москвы перечислили нарушителей карантина

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, что режим самоизоляции в Москве чаще нарушают молодежь, подростки и люди среднего возраста.
Москва 24 21:38
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Наука

Японские медики выяснили, какой препарат может блокировать коронавирус

Японские медики предварительно выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 18:19
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Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

Ведомости 22:12
3
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
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Экономика

Ставки спекулянтов на укрепление рубля в США выросли за неделю на 27%

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась за неделю на 27,3% (1 133 контрактов) до 5 287 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru вчера в 06:10
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Политика

Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране.
ТАСС 16:52
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Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета 13:27
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Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
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Политика

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru 19:50
4
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс вчера в 06:45
12
Политика

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

РИА Новости 21:24
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Здоровье

В Свердловской области выявлено 4 новых случая коронавируса

В Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.
АиФ Урал 03:36
11
Общество

Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru 19:58
57
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
425
Политика

Песков: Путин скучает по общению с людьми

Газета.Ru 11:38
2,3K
Общество

Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках

REGNUM 16:27
42
Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском вчера в 09:22
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
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Энергетика

API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются

Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.
Российская газета 20:45
Музыка

В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей

Россия – Культура 06:55
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Футбол

В ФИФА исключили открытие летнего трансферного окна 1 июля

Юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо отметил, что предстоящий летний трансферный рынок не будет открыт в установленные сроки из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 20:45
Здоровье

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50
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Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
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Здоровье

Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям

Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 12:15
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Экономика

Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%

Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 10:58
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Здоровье

Диетолог рассказал о замене имбирю

На фоне эпидемии коронавирусной инфекции цены на имбирь взлетели в 5–10 раз.
Известия 22:30
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