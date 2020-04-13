МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

с чего всё началось

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».

В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

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