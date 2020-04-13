Коронавирус
RT на русскомВ Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.РИА Новостивчера в 20:54
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Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
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С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
РБК вчера в 18:07
Общество
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Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
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Общество
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Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
Футбол
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ProstoProSport 11 апреля в 23:15
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РИА Новости вчера в 16:39
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Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке
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StarHit.ru 11 апреля в 13:00
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«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
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Коммерсантъ вчера в 03:23
Экономика
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Газета.Ru вчера в 22:43
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Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Общество
Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам
С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро вчера в 07:24
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Военнослужащий погиб после падения с высоты при проведении хозяйственных работ в одной из воинских частей в Абакане в Хакасии.
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Наука
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Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
RT на русском 11 апреля в 13:05