Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
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Сбербанк предупредил о новых «коронавирусных» схемах мошенников

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
РИА Новостивчера в 20:54

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Сбербанк предупредил о новых видах мошенничества

РЕН ТВвчера в 21:36

Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

РБКвчера в 22:17

Сбербанк раскрыл «коронавирусные» схемы мошенников

URA.Ruвчера в 21:45

Сбербанк выявил мошеннические схемы, связанные с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 22:31

Сбербанк рассказал о мошеннических схемах, связанных с коронавирусом

News.ruвчера в 21:28

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Известиявчера в 21:06

В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

RT на русскомвчера в 20:37
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Общество

Как получить электронный пропуск, рассказали власти Подмосковья

Глава столичного региона Андрей Воробьёв на своей странице в Инстаграме опубликовал пост с видеоинструкцией, объясняющей жителям области, что нужно делать для получения индивидуального пропуска, подтверждающего оправданность выхода из дома во время действия режима самоизоляции.
Live24 вчера в 16:31
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Музыка

В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей

Россия – Культура вчера в 06:55
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Происшествия

Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона

Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
Pravda.Ru вчера в 10:42
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Религия

С понедельника у православных начинается Страстная неделя

С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ вчера в 13:11
Политика

В Кремле рассказали о состоянии здоровья Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса.
Онлайн Тамбов.ру 11 апреля в 12:32
3,1K
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,6K
Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Piter.tv 10 апреля в 01:37
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Ранее 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эффект от мер самоизоляции должен быть виден 14–16 апреля, а эффект от сокращения социальных контактов — к 30 апреля.
Известия 00:01
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

РБК вчера в 18:07
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Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости вчера в 09:25
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Политика

Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

РИА Новости вчера в 21:24
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Общество

Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках

REGNUM вчера в 16:27
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Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 11 апреля в 07:04
2,6K
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации

Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
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Футбол

Фарфан назвал шуткой свою реакцию на сокращение зарплат в «Локомотиве»

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал собственные слова о неагтивном отношении к снижению зарплат футболистам "Локомотива" на время приостановки футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.
ProstoProSport 11 апреля в 23:15
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Политика

Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
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Шоу-бизнес

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию в Африке

Последние несколько лет дочь 81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной провела на другом континенте.
StarHit.ru 11 апреля в 13:00
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Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
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Происшествия

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
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Общество

В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Хабаровском крае, таким образом, количество заболевших в регионе достигло 40 человек, сообщает минздрав края в понедельник.
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
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Экономика

Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:43
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Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
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Общество

Куйвашев разрешил работать автосалонам и адвокатам

С 13 апреля на Среднем Урале к работе могут вернуться автосалоны, магазины электрооборудования, адвокаты, лесники и сотрудники лесоохраны.
Уралинформбюро вчера в 07:24
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Религия

Свердловский губернатор отчитал заполонивших храмы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев был неприятно удивлен количеством прихожан, отправившихся в Вербное воскресенье, 12 апреля, в церковь, несмотря на введенный в регионе режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Уралинформбюро вчера в 09:56
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Происшествия

Военнослужащий погиб в одной из воинских частей в Хакасии

Военнослужащий погиб после падения с высоты при проведении хозяйственных работ в одной из воинских частей в Абакане в Хакасии.
ТАСС вчера в 23:54
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Наука

Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса

Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер вчера в 07:57
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости вчера в 13:06
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

RT на русском 11 апреля в 13:05
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