Общество

ИзвестияИзвестияВ Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
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с чего всё началось

В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Популярными способом кражи денег с карт клиентов Сбербанка стали звонки от "службы безопасности" кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка", говорится в письме компании, поступившем корреспонденту РИА Новости.
РИА Новостивчера в 21:01

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Сбербанк рассказал о самых популярных способах краж денег с карт

Телеканал 360°04:41

Названы главные способы воровства денег с карт россиян

Национальная служба новостей02:01

Бойтесь звонков и опросов: как обманывают клиентов Сбербанка

Вести.Ru02:09

В Сбербанке назвали самые популярные схемы кражи денег с карт

RT на русском02:28

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

Известия00:15

В Сбербанке рассказали о самых популярных способах кражи денег с карт

Life.ruвчера в 22:49

Журналист стал жертвой нового типа банковского мошенничества

Ридусвчера в 04:27
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Политика

Кремль отказался комментировать приговор Егору Жукову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может оценить реакцию общества на приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
РБК 04:49
Политика

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:14
Происшествия

СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 05:07
Происшествия

Появилось видео нападения хоккеиста Зайцева на бывшую жену

Pravda.Ru 04:55
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:40
Технологии

Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Коммерсантъ 03 декабря в 22:55
Гаджеты

Недорогой флагман Redmi K30 получит новейшую камеру

Основная камера Redmi K30, как дополнительно сообщил Лю Вейбинг, будет адаптирована для макросъемки — минимальная дистанция фокусировки составит всего два сантиметра.
Planet Today 04:26
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru вчера в 13:29
Футбол

«Динамо» обратилось к болельщикам клуба перед матчем с «Зенитом»

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте попросил болельщиков "бело-голубых" не использовать пиротехнику и воздержаться от расистских выкриков на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом".
РИА Новости 04:19
Технологии

Стало известно, когда цифровые деньги полностью заменят традиционные

5 декабря в Совете Евросоюза сообщили, что одобрение оборота цифровых денег станет возможным после обнаружения и успешного устранения рисков: надзорных и юридических.
Goroday.ru 05:10
Политика

МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе

Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Взгляд.ру вчера в 09:32
Политика

Лавров оценил требования ФРГ к России признаться в убийстве в Берлине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно, с чем связаны заявления Германии о недостаточном участии Москвы в расследовании убийства в Берлине.
Московский Комсомолец вчера в 08:57
Здоровье

В Минздраве заявили о никотиновой эпидемии

В настоящее время можно говорить об эпидемической вспышке употребления никотина, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в ходе круглого стола по проблеме распространения снюса и его аналогов среди молодежи.
Rambler News Service 05:17
Общество

Крымский суд закрыл парк львов «Тайган»

REGNUM 01:32
Наука

Мозг полярников за 14 месяцев в Антарктиде уменьшился

RuNews24.ru вчера в 17:59
Общество

Сбербанк сообщил о росте числа телефонных мошенников

Сбербанк сообщил, что за последнее время число жалоб клиентов на звонки мошенников выросли в 15 раз.
УтроNews 04:16
Политика

Украинцам запретят ездить в РФ по внутренним паспортам

Кабмин Украины собирается отменить для граждан страны возможность пересекать границу с РФ по внутренним паспортам.
Провэд-медиа.рф вчера в 09:18
Происшествия

Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге оставлен под стражей

Обвиняемый в смертельном ДТП житель Екатеринбурга Владимир Васильев оставлен под стражей до марта. Такое решение вынес Ленинский райсуд.
REGNUM 03:54
Кино

«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC

Старший вице-президент BBC Studios Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.
Ведомости 04:06
Политика

В Кремле прокомментировали идею выравнивания зарплат учителей

В администрации президента РФ не обсуждался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю, но в Кремле видят риски такого решения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:48
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Футбол

«Арсенал» выдал худшую серию без побед за последние 42 года

Как утверждает TheScore, этот результат для "Арсенала" - худший за последние 42 года. В последний раз подобное случалось в сезоне-1976/77.
Газета.Ru вчера в 19:49
Здоровье

ВОЗ: в мире растёт смертность от кори

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, по данным которого смертность от кори выросла почти на 20 тысяч человек в год.
Комсомольская правда 01:25
Происшествия

На Кубани мужчина зарезал жену и тещу и ранил маленькую дочь

Житель Краснодарского края задержан по подозрению в убийстве жены и тещи, а также ранении дочери.
Росбалт вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Рудковская похвасталась праздничной елкой у себя дома

Известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала, как оформила праздничную елку в этом году.
Вечерняя Москва вчера в 14:53
Общество

Совет Федерации отказался от новогоднего корпоратива

Совет Федерации не планирует проводить новогодний корпоратив. Сенаторы ограничатся бокалом шампанского за свой счёт.
Евразия Daily 04:32
Экономика

Почти 6 тысяч рабочих мест появится в Балакове

В ходе визита спикер Госдумы проанонсировал, что в рамках реализации 2-й очереди инвестпроекта на предприятии появится еще четыре тысячи рабочих мест.
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Происшествия

В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
Российская газета 02:02
Общество

Кинологи назвали самые популярные в России породы собак

РИА Новости 00:45
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