Общество
ИзвестияВ Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
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с чего всё началось
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Популярными способом кражи денег с карт клиентов Сбербанка стали звонки от "службы безопасности" кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка", говорится в письме компании, поступившем корреспонденту РИА Новости.РИА Новостивчера в 21:01
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