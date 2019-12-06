МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Популярными схемами кражи денег с карт клиентов Сбербанка являются звонки "от службы безопасности" кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка", говорится в письме компании, поступившем корреспонденту РИА Новости.

с чего всё началось

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

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