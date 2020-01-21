Общество
vtomske.ruВ Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян. По его словам, мошенники получают доступ к данным клиентов финансовых организаций из-за частых пересылок фото «пластика» в соцсетях.
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с чего всё началось
Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только.РИА Новостивчера в 19:31
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Сбербанк: сообщения в мессенджерах — одна из причин кражи данных банковских карт
Телеканал 360°вчера в 23:52
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