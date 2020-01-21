Общество

vtomske.ruvtomske.ruВ Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт россиян

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о популярном способе воровства денег с карт россиян. По его словам, мошенники получают доступ к данным клиентов финансовых организаций из-за частых пересылок фото «пластика» в соцсетях.
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с чего всё началось

В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт

Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только.
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