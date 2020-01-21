Общество

REGNUMREGNUMВ Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
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с чего всё началось

В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт

Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только.
РИА Новостивчера в 19:31

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В Сбербанке напомнили об опасности пересылки фотографий банковских карт

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Раскрыт популярный способ воровства денег с карт россиян

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В Сбербанке объяснили, как мошенники воруют данные банковских карт

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В Сбербанке объяснили, как мошенники крадут данные о картах россиян

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News.ruвчера в 20:38

Сбербанк: сообщения в мессенджерах — одна из причин кражи данных банковских карт

Телеканал 360°вчера в 23:52

В Сбербанке рассказали, откуда мошенники могут получить данные карт россиян

ПРАЙМвчера в 19:20
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:57, Ашберн
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На Урале планируют построить самый большой в мире православный храм

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В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

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РБК 00:23
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Названа возможная причина пожара в Томской области

Пожар в частном жилом доме в Томской области мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Профиль 02:12
Политика

Путин внес проект поправок в Конституцию России в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес законопроект о поправках в Конституцию страны для рассмотрения в Государственной думе.
Известия вчера в 09:16
Армия и оружие

Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

РИА Новости вчера в 16:34
Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
РИА Новости 02:10
Общество

Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей семье в Канаду

Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей супруге Меган Маркл и их сыну, восьмимесячному Арчи, в Канаду, сообщает в понедельник, 20 января, The Sun.
Известия вчера в 19:23
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Гаджеты

Названы цены на серию Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip

Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
ToDay News Ufa вчера в 23:30
Политика

В МИД Польши оценили рассекреченные документы об освобождении Варшавы

РЕН ТВ 17 января в 16:55
Политика

РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Встреча членов Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, посвящённая докладу Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года, «получила большой резонанс».
RT на русском 02:40
Происшествия

Четвертый человек скончался от нового коронавируса в Китае

Четвертый смертельный случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в китайском городе Ухань, сообщает пресс-служба местного комитета по делам здравоохранения.
REGNUM вчера в 20:04
Армия и оружие

Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии

Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Комсомольская правда вчера в 08:14
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Происшествия

На КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП

В Санкт-Петербурге на КАД образовалась многокилометровая пробка из-за массового ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
АиФ Санкт-Петербург 00:10
Футбол

Моуринью вступил в конфликт с защитником «Тоттенхэма» на тренировке

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поучаствовал в напряженном разговоре с защитником Дэнни Роузом на тренировке после матча чемпионата Англии против «Уотфорда».
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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Гаджеты

IPhone 12 Pro продемонстрировал очевидное отличие от iPhone 11 Pro

Синий вариант должен стать эксклюзивным для iPhone 12 Pro, тогда как iPhone 11 Pro предлагается в серой, серебристой, зелёной и золотистой версиях.
iXBT.com 01:01
Здоровье

Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию

Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.
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Общество

Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев

Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
РИА Новости 02:16
Кино

«Холоп» обогнал «Короля Льва» по кассовым сборам

Оказалось, что разрыв между двумя кинолентами составил один миллиард рублей.
ГЛАС.RU вчера в 02:38
Энергетика

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Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
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Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

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ВТБ первым запустил в РФ видеобанкомат

Кроме видеоконсультации новые банкоматы предоставляют и базовые услуги: получить наличные, изменить пин-код, перевести средства, запросить баланс и пр. Пока проект находится в пилотном режиме.
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Политика

Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Российская газета вчера в 00:36
Политика

Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России

За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
REGNUM 02:49
Политика

Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Коммерсантъ вчера в 09:51
Экономика

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
РБК 01:00
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