Экономика
REGNUMСбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Об этом заявили в финансовой организации 21 октября.
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с чего всё началось
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.Ведомостивчера в 17:30
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Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
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Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала".
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Происшествия
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Planet Today вчера в 13:55
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Экономика
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В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила
В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
РБК 07:31
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что, когда отношения России и Белоруссии переживали не лучшие времена, союз двух стран спасло региональное сотрудничество.
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15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае
Селевой поток затопил поселок старателей, в котором прожило 80 человек. СК сообщает о том, что результате инцидента погибли 15 человек.
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Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
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Экс-чиновники США назвали ошибкой выход из Договора по открытому небу
Возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подорвёт доверие между Москвой и Вашингтоном, заявили экс-госсекретарь Штатов Джордж Шульц, бывший американский министр обороны Уильям Перри и занимавший кресло сенатора от штата Джорджия Сэм Нанн.
News.ru 06:22
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Хоккеисты московского «Динамо» победили «Амур» в матче КХЛ
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Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
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Егоров: меру наказания удаленным тренерам Федотову и Божовичу определит КДК
Решение о наказании главных тренеров "Оренбурга" Владимира Федотова и самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича определит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 07:23
Футбол
Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»
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Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 03:04
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«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» в ЛЧ
«Локомотив» прилетел в Турин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
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Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Ее избранником стал арт-дилер Кук Мэруни, сообщает Fox News.
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Шоу-бизнес
Собчак раскритиковали за жирные подмышки
Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в "Живом журнале" резко раскритиковала фигуру телеведущей.
Дни.ру 03:25