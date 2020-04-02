Коронавирус
RT на русскомВ Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту. «Объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного», — приводит ТАСС сообщение банка.
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с чего всё началось
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.РИА Новости01:47
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Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Экономика
Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег
Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, потерял рекордно много денег на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 млн
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн.
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о решении продлить выходные до 30 апреля с сохранением выплаты заработной платы в связи с эпидемиологической обстановкой.
Политика
Путин о коронавирусе: пик эпидемии в мире еще не пройден
Президент озвучил во время второго обращения по коронавирусу мнение вирусологов.
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Общество
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Шоу-бизнес
Дана Борисова публично призналась, что работала эскортницей
Борисова призналась, что промышляя эскортом, она регулярно приезжала на встречи к клиентам пьяная. Мужчины часто жаловались на нее.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Шоу-бизнес
Волочкова вышла под весенний снег в купальнике
"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный вернулся к семье
Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 10%
Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Российские истребители Су-35 получили гиперзвуковые ракеты
Истребители Су-35 получили оснащение ракетой "воздух-воздух" Р-37М.
Футбол
Тер Штеген поставил «Барселоне» ультиматум
Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поставил руководству ультиматум, согласно которому он согласен заключить с «сине-гранатовыми» новый контракт лишь при условии двукратного увеличения заработной платы, сообщает Diario Sport.
Армия и оружие
В США опасаются распространения противоспутникового оружия
В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Гаджеты
В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах
Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Футбол
Лукаку: «Нужно было дождаться, когда коронавирус выявят у игрока «Ювентуса», чтобы остановить чемпионат?»
Здоровье
Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице
Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
Общество
В Южно-Сахалинске 2 000 камер отслеживают нарушителей карантина
С недавних пор ситуационные центры на Сахалине внедрили новую систему контроля: теперь сахалинцев, нарушающих карантин, помогут вычислить камеры видеонаблюдения.
Происшествия
В Сингапуре выявили первый случай бессимптомной передачи коронавируса
Сингапур, 3 апреля 2020, 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.