Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту. «Объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного», — приводит ТАСС сообщение банка.
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с чего всё началось

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные и валюту

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.
РИА Новости01:47

Подробнее о событии

Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Эхо Москвы02:03

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Известия02:26

Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Коммерсантъ03:19

Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

ПРАЙМ01:39

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
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Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Экономика

Крупнейший в мире резервный фонд потерял рекордно много денег

Пенсионный фонд Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным резервным фондом, потерял рекордно много денег на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 20:25
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны 09:16
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1 млн.
URA.Ru 15:59
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о решении продлить выходные до 30 апреля с сохранением выплаты заработной платы в связи с эпидемиологической обстановкой.
Ярновости 10:00
Политика

Путин о коронавирусе: пик эпидемии в мире еще не пройден

Президент озвучил во время второго обращения по коронавирусу мнение вирусологов.
Юг Сибири 10:28
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Общество

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Шоу-бизнес

Дана Борисова публично призналась, что работала эскортницей

Борисова призналась, что промышляя эскортом, она регулярно приезжала на встречи к клиентам пьяная. Мужчины часто жаловались на нее.
Слово и Дело 09:38
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
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Волочкова вышла под весенний снег в купальнике

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Газета.Ru 31 марта в 06:27
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Известия 16:36
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Московский Комсомолец 18:07
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Шоу-бизнес

Павел Прилучный вернулся к семье

Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
Территория новостей вчера в 12:24
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 10%

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
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Российские истребители Су-35 получили гиперзвуковые ракеты

Истребители Су-35 получили оснащение ракетой "воздух-воздух" Р-37М.
Discover24 06:28
Футбол

Тер Штеген поставил «Барселоне» ультиматум

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поставил руководству ультиматум, согласно которому он согласен заключить с «сине-гранатовыми» новый контракт лишь при условии двукратного увеличения заработной платы, сообщает Diario Sport.
Евро-футбол.ру 18:20
Армия и оружие

В США опасаются распространения противоспутникового оружия

В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии.
Газета.Ru 31 марта в 11:18
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Гаджеты

В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах

Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Astera 05:45
Футбол

Лукаку: «Нужно было дождаться, когда коронавирус выявят у игрока «Ювентуса», чтобы остановить чемпионат?»

Sport24.ru 15:53
Здоровье

Глава Минздрава Коми прокомментировал вспышку COVID-19 в больнице

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин прокомментировал ситуацию в Эжвинской городской больнице Сыктывкара, которая оказалась заражена коронавирусом.
РЕН ТВ 10:01
Общество

В Южно-Сахалинске 2 000 камер отслеживают нарушителей карантина

С недавних пор ситуационные центры на Сахалине внедрили новую систему контроля: теперь сахалинцев, нарушающих карантин, помогут вычислить камеры видеонаблюдения.
РИА Сахалин-Курилы 05:08
Происшествия

В Сингапуре выявили первый случай бессимптомной передачи коронавируса

Сингапур, 3 апреля 2020, 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.
REGNUM 21:28
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС 18:26
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