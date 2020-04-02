Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.

с чего всё началось

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту. «Объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного», — приводит ТАСС сообщение банка.

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

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