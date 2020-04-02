Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту. «Объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного», — приводит ТАСС сообщение банка.
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Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

ПРАЙМ01:39

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Известия02:26

Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Эхо Москвы02:03

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные рубли и иностранную валюту

News.ru01:42

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс вчера в 12:00
Наука

Старение людей и обезьян запускает один и тот же гормон стресса

Машины и Механизмы вчера в 16:03
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Политика

В России могут продлить нерабочую неделю

Ранее нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан.
Коммерсантъ 02:16
Общество

Путин ввел штрафы за фейки в СМИ и интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в КоАП РФ, которыми предусматриваются штрафы за ложную информацию в СМИ и интернете для юрлиц.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Здоровье

Еще один стационар готовится принять заболевших коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на территорию ГКБ с целью осмотра хода работ по перепрофилированию, отметив, что стационар будет готов к 13 апреля.
Москва. Северо-Запад вчера в 06:15
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Армия и оружие

Главы МИД стран НАТО обсудят борьбу с коронавирусом

Главы МИД стран НАТО обсудят в четверг сотрудничество государств альянса в противодействии распространению коронавируса, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 05:42
Происшествия

Из Коммунарки за сутки выписали более 30 пациентов

РИА Новости 02:30
Шоу-бизнес

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Вокруг ТВ 31 марта в 12:51
Экономика

РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний

Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Коммерсантъ 01:19
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв биатлонистов уйти в отставку

Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал обращение представителей российского биатлона, призвавшим его уйти со своего поста, передает ТАCC.
ProstoProSport вчера в 06:27
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в кибер-дерби

ЦСКА и «Спартак» провели кибер-дерби в FIFA 20 в эфире «Матч ТВ».
Матч ТВ вчера в 14:04
Общество

У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно

У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Собака.ru 01:53
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Газета.Ru 02:29
Энергетика

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE растет более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% - до $27,24 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 08:59 мск.
ТАСС 02:22
Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
Актуальные Новости вчера в 05:51
Единоборства

Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

REGNUM 01:28
Происшествия

В Перми от коронавируса умер второй человек

В Пермском крае зафиксирован второй случай смерти от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.
Российская газета 02:28
Армия и оружие

Конструктор Су-57 назвал недостатки американских F-22 и F-35

Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
РЕН ТВ 31 марта в 09:15
Общество

В Волгоградской области ввели правила перемещения

Напомним, накануне в Волгоградской области выявлены еще четыре случая коронавируса.
RuNews24.ru 01:37
Общество

Меры по предотвращению распространения коронавируса дополнены

Распоряжением донского губернатора Василия Голубева сегодня, 1 апреля, внесены изменения и дополнения в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Правительство Ростовской области вчера в 16:27
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами

Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Экономика

Закон о налоге с процентов по вкладам принят

Закон с поправками в Налоговый кодекс о налоге с процентов по вкладам населения уже принят.
ИА Клерк.Ру 31 марта в 05:03
Здоровье

На Сахалин доставят миллион медицинских масок

В ближайшие дни в Сахалинскую область доставят миллион медицинских масок. Уже в пятницу ожидается первая партия в 250 тысяч штук.
Российская газета 01:25
Общество

Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
Известия вчера в 14:07
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