Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту. «Объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного», — приводит ТАСС сообщение банка.
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Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и доллары

Ведомости03:02

Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

Эхо Москвы02:03

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Известия02:26

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

Сбербанк видит резкое снижение спроса россиян на наличные рубли и валюту

ПРАЙМ01:39

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
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Футбол

Зинченко показал, как тренируется с собаками в условиях карантина

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выложил в Instagram видео домашней тренировки в условиях карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 03:31
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Газета.Ru 02:29
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Российская газета вчера в 04:44
Общество

В Правительстве предложили продлить нерабочую неделю

Во время выступления на совещании президента с правительством, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости продлить нерабочую неделю, введённую в стране из-за угрозы массового распространения коронавируса.
Pressa40 01:08
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
Взгляд.ру 03:06
Общество

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.
Lenta.ru 03:31
Общество

За сутки в Китае зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 36, при этом 35 из них были ввозными случаями.
ТАСС вчера в 01:22
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

РИА Новости 01:05
Здоровье

На Украине еще 120 человек заразились коронавирусом – Минздрав

За минувшие сутки на Украине ряды заболевших COVID-19 пополнили еще 120 человек.
Украина.ру вчера в 04:08
Происшествия

Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов

В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Коммерсантъ вчера в 14:55
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Общество

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет бессимптомно

Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 11:57
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Авто

Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты дома

В связи со сложной экономической ситуацией государство облегчило жизнь автомобилистов, сняв некоторые ограничения.
Car.ru 02:22
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Полит.ру вчера в 09:27
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

РБК вчера в 18:00
Происшествия

В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом

ТАСС 03:12
Гаджеты

Новая линейка HyperPC получила сертификат NVIDIA RTX Studio

Что касается серии Studio, то пока известно, что в максимальной конфигурации компьютеры получат 14-ядерный процессор Intel Core i9-10940X, две NVIDIA Titan RTX, 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ.
Игромания.ру 03:00
Армия и оружие

США пообещали Турции помощь, если Анкара откажется от «Триумфов»

Условием служит отказ Анкары от российской системы ПВО С-400 "Триумф". Об этом заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
Деловое.ТВ вчера в 10:18
Политика

Главный пограничник Украины заявил, что страна могла обойтись без карантина

В интервью изданию «РБК-Украина» главный пограничник страны заявил, что власти вполне могли ограничиться требованием обязательной обсервации для всех лиц, которые въезжают в страну из-за границы.
Евразия Daily 03:10
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Газета.Ru 02:48
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%

В соответствии с ранее принятым постановлением правительства России, с апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1%. Об этом 1 апреля сообщило РИА Новости.
Деловой квадрат вчера в 03:03
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 5 тысяч

Коммерсантъ 00:53
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
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