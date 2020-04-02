Коронавирус
RT на русскомВ Сбербанке отметили снижение спроса на наличные
В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные рубли и иностранную валюту. «Объём снятия наличных рублей в первой половине текущей недели снизился существеннее обычного», — приводит ТАСС сообщение банка.
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Футбол
Зинченко показал, как тренируется с собаками в условиях карантина
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выложил в Instagram видео домашней тренировки в условиях карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта
Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Общество
В Правительстве предложили продлить нерабочую неделю
Во время выступления на совещании президента с правительством, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости продлить нерабочую неделю, введённую в стране из-за угрозы массового распространения коронавируса.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
Общество
В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.
Общество
За сутки в Китае зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 36, при этом 35 из них были ввозными случаями.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Политика
Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией
Здоровье
На Украине еще 120 человек заразились коронавирусом – Минздрав
За минувшие сутки на Украине ряды заболевших COVID-19 пополнили еще 120 человек.
Происшествия
Очевидцев нападения на Лубянке уволили из органов
В ходе нападения, которое житель подмосковного Подольска Евгений Манюров совершил у здания ФСБ на Лубянке, были убиты два сотрудника спецслужбы, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Общество
Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет бессимптомно
Чуть более 20% пациентов с коронавирусом в РФ на сегодняшний день не имеют симптомов, только у 14% больных есть признаки пневмонии, тяжелое или средне тяжелое течение заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Авто
Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты дома
В связи со сложной экономической ситуацией государство облегчило жизнь автомобилистов, сняв некоторые ограничения.
Здоровье
В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице
В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Гаджеты
Новая линейка HyperPC получила сертификат NVIDIA RTX Studio
Что касается серии Studio, то пока известно, что в максимальной конфигурации компьютеры получат 14-ядерный процессор Intel Core i9-10940X, две NVIDIA Titan RTX, 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ.
Армия и оружие
США пообещали Турции помощь, если Анкара откажется от «Триумфов»
Условием служит отказ Анкары от российской системы ПВО С-400 "Триумф". Об этом заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.
Политика
Главный пограничник Украины заявил, что страна могла обойтись без карантина
В интервью изданию «РБК-Украина» главный пограничник страны заявил, что власти вполне могли ограничиться требованием обязательной обсервации для всех лиц, которые въезжают в страну из-за границы.
Политика
В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России
Разгрузка прибывшего из России в США самолета Ан-124 "Руслан" с медицинским оборудованием идет без каких-либо проблем и задержек, сообщил ТАСС осведомленный источник в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK).
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%
В соответствии с ранее принятым постановлением правительства России, с апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1%. Об этом 1 апреля сообщило РИА Новости.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 5 тысяч
Политика
Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу
Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.