Коронавирус
ТАСССбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина
Сбербанк отмечает пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в условиях карантина, говорится в сообщении банка.
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с чего всё началось
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.РИА Новости01:47
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Общество
В Москве умерших с коронавирусом похоронят в закрытых гробах
В Москве умерших граждан с диагностированным коронавирусом решили хоронить в закрытых гробах, чтобы не допустить распространения инфекции.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Общество
Режим самоизоляции смягчили в Ростовской области
Для некоторых категорий граждан было сделано послабление режима.
Экономика
Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Политика
США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Общество
Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет
Ранее сообщалось, что в столице подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Общество
Глеб Никитин рассказал, как нижегородцы смогут выходить из дома
Глеб Никитин подробно рассказал, как, начиная с 2 апреля, в регионе начнет действовать контроль за соблюдением режима самоизоляции.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Космос
«Хаббл» помог найти неуловимую черную дыру промежуточной массы
Общество
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина
В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Армия и оружие
В Германии оценили ситуацию со средствами защиты против коронавируса
Глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что вооруженные силы страны страдают из-за нехватки средств защиты на фоне пандемии коронавируса.
Экономика
Стал известен перечень из 646 системообразующих организаций экономики РФ
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели
Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Общество
Оператор сообщил о «переезде» отходов из Москвы вслед за горожанами
В Москве и Подмосковье объем отходов на некоторое время после начала распространения коронавируса вырос, но в столице он вскоре сократился из-за того, что москвичи покидают город.
Происшествия
162 туриста прилетели из Таиланда в Иркутск 1 апреля
1 апреля в Иркутск вернулись из Таиланда 162 туриста.
Происшествия
В Дагестане диагноз COVID-19 подтвержден у семерых детей
В Дагестане семерым детям поставили диагноз "коронавирусная инфекция".
Происшествия
Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении
Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
Футбол
«Спартак» проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу
Пока российский футбол до 31 мая находится на "самоизоляции" из-за пандемии коронавируса, игроки московских "Спартака" и ЦСКА решили выявить сильнейшего в виртуальной реальности.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США
Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Футбол
Федун обозначил убытки «Спартака» из-за вынужденной паузы в сезоне
Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал примерные потери клуба из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.