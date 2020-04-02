Коронавирус

ТАССТАСССбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

Сбербанк отмечает пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту в условиях карантина, говорится в сообщении банка.
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Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные и валюту

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что такая динамика обусловлена повышением уровня финансовой грамотности россиян, а также соблюдением ими режима самоизоляции. "Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне.
РИА Новости01:47

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Сбербанк зафиксировал падение спроса на наличные и валюту

Коммерсантъ03:19

Сбербанк зафиксировал снижение спроса на наличные на фоне самоизоляции

РБК02:36

В Сбербанке отметили снижение спроса на наличные

RT на русском01:37

Спрос на наличные деньги в условиях карантина значительно снизился

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ПРАЙМ01:39

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Известия02:26

Сбербанк фиксирует пониженный спрос на наличные в условиях карантина

ТАСС01:25
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Общество

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Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 31 марта в 04:24
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«Хаббл» помог найти неуловимую черную дыру промежуточной массы

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Общество

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В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
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О необходимости продлить нерабочие дни накануне на совещании с президентом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 02:16
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Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
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Происшествия

162 туриста прилетели из Таиланда в Иркутск 1 апреля

1 апреля в Иркутск вернулись из Таиланда 162 туриста.
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Происшествия

В Дагестане диагноз COVID-19 подтвержден у семерых детей

В Дагестане семерым детям поставили диагноз "коронавирусная инфекция".
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Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
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Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
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Советский спорт 02:43
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