Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Это последний крупный банк в России, который не был подключен к системе.

Общество Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден Москва уже преодолела пик заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Политика В МИД РФ допустили выход США из Договора о запрете ядерных испытаний В Москве допускают отзыв Вашингтоном своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Происшествия В Москве задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы» В Москве у здания ГУ МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, он проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщается на сайте издания. 711

Политика Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД России, потребовав объективно оценивать события истории ХХ века.

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Игры В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5 Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 36

Происшествия СК РФ предъявил еще одно обвинение замминистра Челябинской области Дополнительное обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой Следственным комитетом РФ 28 мая, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. 1

Футбол Чемпионат Англии возобновится 17 июня Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля.

Хоккей «Амур» обменял нападающего Плотникова в «Металлург» Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».

Гаджеты Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550 Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550. 1

Политика В Госдуме предложили блокировать сайты, пропагандирующие нацизм Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела РФ подготовила инициативу, согласно которой сайты, где пропагандируется нацизм и оправдывается экстремизм, должны быть заблокированы, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарёв. 1

Армия и оружие Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов. 7

Экономика Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году. 30

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1K

Авто Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.