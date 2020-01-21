Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только.

с чего всё началось

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

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