Общество
ИзвестияВ Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
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с чего всё началось
Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только.РИА Новостивчера в 19:31
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Сбербанк: сообщения в мессенджерах — одна из причин кражи данных банковских карт
Телеканал 360°вчера в 23:52
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Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
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Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
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Британский принц Гарри покинул Соединенное Королевство и отправился в Канаду, где его ждут жена Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта
Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
Политика
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Кино
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Названы цены на смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
Согласно новой утечке от главного редактора известного ресурса XDA Developers Макса Вайнбаха, стоимость Samsung Galaxy S20 с 5G составит от 900 до 1 000 евро.
Шоу-бизнес
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Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
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Политика
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Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
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Житель города Красновишерска (Пермский край) наказывал пасынка, ставя его коленями на макароны в качестве наказания.
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Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.