Общество

ИзвестияИзвестияВ Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
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с чего всё началось

В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт

Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только.
РИА Новостивчера в 19:31

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Эксперты оценили опасность пересылки фото банковских карт в мессенджерах

РБК06:09

В Сбербанке назвали способ получения мошенниками данных карт

RT на русском01:05

Сбербанк не советует отправлять фото своих карт через мессенджеры

News.ruвчера в 20:38

В Сбербанке объяснили, как мошенники крадут данные о картах россиян

URA.Ruвчера в 23:21

Сбербанк: сообщения в мессенджерах — одна из причин кражи данных банковских карт

Телеканал 360°вчера в 23:52

В Сбербанке объяснили, как мошенники воруют данные банковских карт

РЕН ТВвчера в 19:28

В Сбербанке рассказали, откуда мошенники могут получить данные карт россиян

ПРАЙМвчера в 19:20
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
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Вести.Ru 05:15
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Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
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РИА Новости вчера в 21:18
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Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
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Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
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Общество

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Российское правительство во главе с премьером Дмитрием Медведевым 15 января само отправилось в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию инициатив, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
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Происшествия

Житель Пермского края заставлял пасынка стоять коленями на макаронах

Житель города Красновишерска (Пермский край) наказывал пасынка, ставя его коленями на макароны в качестве наказания.
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Sunmag.me вчера в 06:47
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