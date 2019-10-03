Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

В базе содержатся подробные персональные данные, детальная финансовая информация о кредитной карте и операциях. Заявленный продавцом объем информации, а это 60 миллионов строк, свидетельствует о том, что утечка затронула данные о всех кредитных картах банка.
Читать в источнике
Комментировать616

Подробнее о событии

Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

РИА Новости00:55

Сбербанк: утечка данных коснулась карт только 200 клиентов

ТАСС06:49

Роскомнадзор затребовал у Сбербанка информацию по утечке данных 60 млн клиентов

Интерфакс06:27

Роскомнадзор потребовал от Сбербанка предоставить информацию о причинах утечки

Коммерсантъ06:26

Роскомнадзор призвал Сбербанк разъяснить ситуацию с утечкой данных

RT на русском06:21

Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных клиентов

SIA.ruвчера в 22:13

«Коммерсантъ» узнал о возможной утечке данных клиентов Сбербанка

РБКвчера в 20:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:01, Вашингтон
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

BFM.ru 04:49
Единоборства

Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко

Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.
Российская газета 06:40
Политика

Великобритания ослабила санкции против России ради изучения Марса

Власти Великобритании внесли поправки в закон об экспортном контроле, ослабив тем самым санкции в отношении России.
Ведомости 06:40
Гаджеты

Microsoft представила Windows 10X

Live24 02:12
Политика

Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Футбол

Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»

Pravda.Ru вчера в 08:21
Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:02
Политика

Модель из Одессы рассказала, зачем Кива звонил ей из Рады

Rusvesna.su 04:46
Политика

Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР

В четверг, 3 октября, экс-президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), передает "Интерфакс-Украина" Порошенко вызывался как свидетель в уголовном деле о возможной организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины с использованием поддельных документов.
Украина.ру 05:49
Здоровье

В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении

Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Происшествия

В Липецке эвакуировали торговый центр из-за угрозы взрыва

Утро.ru 06:10
Политика

Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
Газета.Ru 05:43
Политика

Европейские политики проедут по Крымскому мосту на поезде

Находящийся с визитом в Крыму в составе делегации ЕС и США руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер заявил о намерении проехать по железнодорожной части Крымского моста после запуска поездов по нему.
Российская газета вчера в 07:58
Политика

Полеты дронов над объектами ТЭК ограничат

Будут разработаны требования и к защите объектов энергетики, но это не должно привести к большим затратам компаний.
Вести.Финанс 06:08
Политика

В Чечне приняли закон о запрете электронных сигарет

Парламент Чечни в четверг принял закон об ограничении продажи и использования электронных сигарет на территории республики, объявил на заседании председатель парламента Магомед Даудов.
ТАСС 04:50
Политика

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
Газета.Ru вчера в 17:26
Политика

Путин отправил в отставку главу ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Коммерсантъ 06:44
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском 06:03
Экономика

Омский «Полет» будет выпускать по 10 ракет «Ангара» в год

Известия 06:39
Культура

Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС

VSE42.RU 01 октября в 23:54
Наука

Назван оптимальный режим сна для подготовки к экзаменам

По словам специалистов, среди студентов, посвящавших сну менее семи часов, показали на экзаменах значительно лучшие результаты, чем те, кто спали меньше.
Московский Комсомолец 05:59
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 01 октября в 06:18
Происшествия

12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым

В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 03:11
Кино

THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд

Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Здоровье

Эти продукты нужно есть людям при злоупотреблении алкоголем

Поддерживать здоровую микрофлору пищеварительной системы помогут кисломолочные продукты.
Московский Комсомолец вчера в 08:28
Происшествия

В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
Космос

Корабль «Союз МС-12» отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-12» отстыковался от Международной космической станции.
News.ru 04:25
Гаджеты

Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

Samsung с 4 по 7 октября будет принимать заявки на предзаказ первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России.
Коммерсантъ 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное