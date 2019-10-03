В базе содержатся подробные персональные данные, детальная финансовая информация о кредитной карте и операциях. Заявленный продавцом объем информации, а это 60 миллионов строк, свидетельствует о том, что утечка затронула данные о всех кредитных картах банка.

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Происшествия Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил обвинения командиру самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе, произошедшей после аварийной посадки воздушного судна в аэропорте "Шереметьево" 5 мая 2019 года.

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Здоровье В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

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Политика Полеты дронов над объектами ТЭК ограничат Будут разработаны требования и к защите объектов энергетики, но это не должно привести к большим затратам компаний.

Политика В Чечне приняли закон о запрете электронных сигарет Парламент Чечни в четверг принял закон об ограничении продажи и использования электронных сигарет на территории республики, объявил на заседании председатель парламента Магомед Даудов.

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