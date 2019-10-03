Происшествия
Вести.RuВ Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
В базе содержатся подробные персональные данные, детальная финансовая информация о кредитной карте и операциях. Заявленный продавцом объем информации, а это 60 миллионов строк, свидетельствует о том, что утечка затронула данные о всех кредитных картах банка.
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Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
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Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
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Находящийся с визитом в Крыму в составе делегации ЕС и США руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрик Вебер заявил о намерении проехать по железнодорожной части Крымского моста после запуска поездов по нему.
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Полеты дронов над объектами ТЭК ограничат
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Назван оптимальный режим сна для подготовки к экзаменам
По словам специалистов, среди студентов, посвящавших сну менее семи часов, показали на экзаменах значительно лучшие результаты, чем те, кто спали меньше.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
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Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября
Samsung с 4 по 7 октября будет принимать заявки на предзаказ первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России.