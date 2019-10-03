Экономика
Вести.RuВ Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
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с чего всё началось
Утечка могла произойти в конце августа. Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе. В Сбербанке обещают проверить подлинность базы, но утверждают, что угрозы средствам клиентов нет.Коммерсантъ18:43
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