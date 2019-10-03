Происшествия
Вести.RuВ Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
В базе содержатся подробные персональные данные, детальная финансовая информация о кредитной карте и операциях. Заявленный продавцом объем информации, а это 60 миллионов строк, свидетельствует о том, что утечка затронула данные о всех кредитных картах банка.
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Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.
ТАСС 07:02
Технологии
В России создадут систему мониторинга полетов дронов
Во вторник, 1 октября, на заседании межведомственной рабочей группы под руководством помощника президента Андрея Белоусова и вице-премьера Максима Акимова был утвержден проект организации воздушного движения для беспилотных авиационных систем — дронов — под названием RUTM (Russian Unmanned aircraft system Traffic Management).
РБК 06:35
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика
Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной
Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Здоровье
Медики рассказали, как справиться с повышенным давлением без лекарств
Гипертония или повышенное артериальное давление при отсутствии профилактики и лечения может привести к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, инсульта или тромбоза.
Актуальные Новости вчера в 01:00
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Происшествия
Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
Говорит Москва 05:57
Экономика
Медведев поручил Минфину удвоить расходы по развитию села
Премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину удвоить расходы на госпрограмму по комплексному развитию села, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с господином Медведевым.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Наука
Айсберг весом более 315 млрд тонн откололся в Антарктиде
Айсберг весом более 315 млрд тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде.
iReactor 01 октября в 06:32
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали об условиях отвода войск в Донбассе
Основным условием для начала разведения войск на участках у линии соприкосновения сторон в Донбассе является соблюдение режима прекращения огня в течение семи дней, заявили 2 октября в пресс-службе министерства обороны Украины.
REGNUM вчера в 11:07
Общество
Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Общество
Эксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления
Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации.
REGNUM 02:31
Политика
Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили по статьям о терроризме
Владельцу украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявили обвинение в финансировании терроризма.
Известия 06:48
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости 01 октября в 15:43
Политика
Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
Газета.Ru 05:43
Шоу-бизнес
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
РИА Новости вчера в 10:30