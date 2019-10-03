Происшествия
Lenta.ruСбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка. Фрагмент, с которым ознакомилось издание, состоит из данных 200 человек, среди которых ФИО, номера карт и телефонов, информация о финансовых операциях.
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Происшествия
В ГИБДД уточнили, как инспектор может требовать удалить тонировку
Обращение по поводу тонировки было вызвано тем, что многие водители жаловались на инспекторов ГИБДД, требовавших удалить тонировку на месте задержания автомобиля, и указывали, что невыполнение требования может повлечь применение к ним статьи коАП о неповиновении сотруднику полиции.
Росбалт 05:20
Происшествия
5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже
Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Политика
Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме
Владельца медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NEWSONE, депутата Верховной рады Тараса Козака допросили по трём статьям, в том числе по статье о терроризме.
RT на русском 07:52
Политика
Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей
Megaobzor.com 07:57
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru вчера в 01:23
Политика
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену
Курьезный момент попал на видео при встрече президента Финляндии Саули Ниинистё и президента США Дональда Трампа, передает RT.
Газета.Ru 06:39
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета Яковенко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.
Известия 09:44
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22
Футбол
Легенда «Зенита»: Маркизио объявил о завершении карьеры
Евро-футбол.ру 09:16
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Газета.Ru вчера в 12:02
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Трамп разблокировал военные ассигнования Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 2 октября, что разблокировал военную помощь Украине.
ИА Новороссия 02:40
Происшествия
В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер
Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.
ТАСС 07:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Гаджеты
Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России
Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33
Футбол
Россия проиграла Ирландии 0:35 на Кубке мира по регби
Сборная России по регби потерпела третье подряд поражение на Кубке мира по регби, который проходит в Японии.
Чемпионат 08:52
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Спорт
Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике
Начал Шубенков не быстро и свою награду вырвал уже на последних метрах дистанции.
Телеканал Санкт-Петербург 06:50
Политика
Губернатор Воскресенский принял участие в совещании у Путина
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял участие в совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, которое провел в Москве президент РФ Владимир Путин.
IvanovoNews вчера в 16:19
Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Армия и оружие
Минобороны РФ получило партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Российское оборонное ведомство получило новые истребители-бомбардировщики Су-34.
Политика Сегодня 08:51
ЖКХ
В Самаре суд отменил приказ о тарифах на вывоз мусора
Сегодня, 3 октября, в Самарском областном суде состоялось заседание касательно тарифов на вывоз мусора в регионе.
SamRU.ru 06:03
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02