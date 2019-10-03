Происшествия

РБКРБКСбербанк назвал версии утечки данных своих клиентов

Представитель банка сообщил журналистам, что Сбербанк не подтверждает и считает некорректной информацию об утечке данных 60 млн клиентов, так как за все время банк выпустил меньше карт — около 40 млн.
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Сбербанк рассказал СМИ, какие действия предпринимает в связи с утечкой данных

SIA.ruвчера в 20:11

Крупнейший банк признал утечку данных клиентов

РБКвчера в 15:23

Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

ТАССвчера в 12:34

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

РИА Новостивчера в 11:18

Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов

Коммерсантъвчера в 11:53

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Интерфаксвчера в 11:34

200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

Вести.Ruвчера в 11:39
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Происшествия

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Российская газета 02:50
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Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

BFM.ru 01:12
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Карен Хачанов пробился в полуфинал теннисного турнира в Пекине. В 1/4 финала российский теннисист встречался с Фабио Фоньини из Италии.
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«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
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Газета.Ru 00:22
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В Екатеринбурге около Пединститута нашли тело девушки

В Екатеринбурге недалеко от Уральского государственного педагогического университета, что на Уралмаше, сегодня утром в одном из дворов обнаружили тело девушки.
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Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
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Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже

Четыре человека погибли в результате нападения на здание префектуры полиции в Париже.
Москва 24 вчера в 08:33
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Политика

Глава BP Роберт Дадли покинет свой пост

Глава BP Роберт Дадли заявил, что уйдет с поста главы компании, но соответствующего решения совета директоров пока нет.
ТАСС 02 октября в 09:12
Политика

Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Космос

Космонавты полетят на край Солнечной системы на надувном бублике

РЕН ТВ вчера в 21:21
Культура

Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС

VSE42.RU 01 октября в 23:54
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Армия и оружие

Россия развернет в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении

Известия вчера в 17:58
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
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Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
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В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia

В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia, на площадке мероприятия покажут новые проекты кинокомпаний, издателей и разработчиков игр.
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Политика

Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб

Глава Белого дома Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после жалоб на то, что она препятствует расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.
Народные новости 00:01
Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали в Чехии

До премьеры нового поколения Skoda Octavia осталось чуть больше месяца, но тестовые прототипы продолжают будоражить чувства поклонников марки.
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Политика

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Депутат Верховной рады Богдан Яременко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум.
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Абэ заявил о желании добиться расцвета российско-японских отношений

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Общество

Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

Студентки актерской школы актера Джеймса Франко обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.
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Происшествия

В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке

В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" на русском, сообщается в пресс-релизе полиции Эрмоса Бич.
РИА Новости вчера в 19:55
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Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
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Происшествия

Вооруженные захватчики напали на завод на Кубани

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
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