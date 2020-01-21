с чего всё началось

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Политика Песков объяснил спешку с конституционной реформой Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик».

Политика Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.

Кино Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием актера и продюсера, народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.

Общество В Финляндии предлагают ограничить туризм Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.

Общество В России предложили ввести понятие педагогической тайны Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.

Происшествия В Ивановской области перевернулся школьный автобус Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Политика Калужский сенатор досрочно уйдет из Совфеда на «серьезную должность» Волков вошел в состав Совфеда 21 сентября 2015 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года, одновременно со сроком полномочий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Политика Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия При пожаре в Томской области погибли 11 человек Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.