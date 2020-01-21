Общество

РБКРБКСбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
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«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — приводит слова Кузнецова РИА «Новости»
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Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
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Исследователи рассказали, что в кружках из IKEA превышен уровень дибутилфталата, который используют как репеллент.
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Кадыров ответил на заявления о новом назначении

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