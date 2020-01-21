Общество
РБКСбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
«2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — приводит слова Кузнецова РИА «Новости».Rambler News Service03:54
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Политика
Песков объяснил спешку с конституционной реформой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик».
Футбол
Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина из «Зенита»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Сочи» на правах аренды.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Шоу-бизнес
Елизавета II отобрала у Меган Маркл королевские украшения
Герцогиня лишится даже подарков Королева Великобритании Елизавета II отобрала у жены принца Гарри Меган Маркл украшения.
Политика
Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Кино
Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием актера и продюсера, народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Общество
В Финляндии предлагают ограничить туризм
Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.
Общество
В России предложили ввести понятие педагогической тайны
Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Калужский сенатор досрочно уйдет из Совфеда на «серьезную должность»
Волков вошел в состав Совфеда 21 сентября 2015 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года, одновременно со сроком полномочий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Политика
Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии
Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Общество
Лукашенко обсудил с Рогозиным совместные проекты в космической сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обсудили в Минске реализацию совместных проектов в космической сфере, сообщает «БелТА».
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ предоставить WADA пробы Фары
Wang Lili / globallookpress Немецкий журналист Хайо Зеппельт негативно оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD), которое отказалось предоставлять допинг-пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в WADA.
Армия и оружие
Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Политика
В Давосе стартует 50-й Всемирный экономический форум
Сегодня в швейцарском Давосе стартует юбилейный 50-й Всемирный экономический форум.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Политика
Вячеслав Лебедев может покинуть пост председателя Верховного суда РФ
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку.
Общество
В посуде из IKEA обнаружили токсичные вещества
Исследователи рассказали, что в кружках из IKEA превышен уровень дибутилфталата, который используют как репеллент.
Политика