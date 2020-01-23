Общество
RT на русскомВ Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Читать в источнике
Оценить584
с чего всё началось
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.ТАССвчера в 08:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Клиенты Сбербанка в 2014 году за полдня сняли 250 млрд рублей из-за фейковой новости
Коммерсантъвчера в 11:21
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Общество
Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
Космос
Галактики — это линзы. И в них видна тёмная материя — фото
Футбол
Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Бернли»
Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед», который проиграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:0). — Самое ужасное, что у «МЮ» состав, который стоит на 100 миллионов фунтов больше, чем у «Ливерпуля», — цитирует BBC Крауча.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Происшествия
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик
В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Общество
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Общество
Долги по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Сообщается, что по таким долгам не предусмотрен обязательный досудебный порядок возврата.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки
Политика
В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии
Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января.
Финансы
Сегодня снижение «голубых фишек» на рынке может составить 1,5-2,5%
Лидерами роста стали акции АФК Системы (+5,14%). Лидерами снижения стали бумаги RusAl (-6,12%).
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета
Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния).
Политика
Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Фигурное катание
Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы
Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Стало известно о снятии Токио территориальных требований на переговорах с СССР в 1956 году
Японское правительство в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР сняло требование о продолжении обсуждения судьбы всей южной части Курил, пишет газета «Асахи» со ссылкой на до сих пор не публиковавшиеся дипломатические записи сотрудников японского МИД.
Происшествия
Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России
Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
Политика
Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края
Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции
Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
Общество
Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»
Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Экономика
Минфин не планирует менять бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Киберспорт
Nigma упала в нижнюю сетку плей-офф DreamLeague Leipzig Major
Nigma потерпела поражение от команды Evil Geniuses в стартовом матче верхней сетки плей-офф DreamLeague Leipzig Major.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.