Общество

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.
ТАССвчера в 08:22

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Клиенты Сбербанка сняли 250 миллиардов рублей из банкоматов из-за фейка

Российская газета00:46

В Сбербанке рассказали, как россияне за полдня в панике сняли 250 млрд рублей

URA.Ruвчера в 11:24

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

ТАССвчера в 08:22

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

РБКвчера в 10:51

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Вести.Ruвчера в 08:40

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка клиенты сняли 250 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 08:39

Клиенты Сбербанка в 2014 году за полдня сняли 250 млрд рублей из-за фейковой новости

Коммерсантъвчера в 11:21
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Общество

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Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч раскритиковал «Манчестер Юнайтед», который проиграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии (2:0). — Самое ужасное, что у «МЮ» состав, который стоит на 100 миллионов фунтов больше, чем у «Ливерпуля», — цитирует BBC Крауча.
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У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
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В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости вчера в 07:49
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Сообщается, что по таким долгам не предусмотрен обязательный досудебный порядок возврата.
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Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
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Политика

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В ГД рассказали о сроках введения единой валюты России и Белоруссии

Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Белоруссии, в том числе в области единой валюты.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января.
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Происшествия

В Калифорнии четыре человека погибли в катастрофе самолета

Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в среду на территории аэродрома, расположенного около города Корона (штат Калифорния).
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Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой

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Известия вчера в 23:35
Фигурное катание

Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
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В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
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Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Политика

Стало известно о снятии Токио территориальных требований на переговорах с СССР в 1956 году

Японское правительство в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР сняло требование о продолжении обсуждения судьбы всей южной части Курил, пишет газета «Асахи» со ссылкой на до сих пор не публиковавшиеся дипломатические записи сотрудников японского МИД.
Взгляд.ру 00:39
Происшествия

Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России

Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
РБК вчера в 12:32
Политика

Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края

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В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:05
Армия и оружие

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Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
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Политика

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Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
РБК 00:01
Общество

Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
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Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
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Nigma упала в нижнюю сетку плей-офф DreamLeague Leipzig Major

Nigma потерпела поражение от команды Evil Geniuses в стартовом матче верхней сетки плей-офф DreamLeague Leipzig Major.
Inc-news.ru 21 января в 08:35
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
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