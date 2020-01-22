Общество

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.
ТАСС08:22

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Клиенты Сбербанка в 2014 году за полдня сняли 250 млрд рублей из-за фейковой новости

Коммерсантъ11:21

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Комсомольская правда11:08

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка клиенты сняли 250 млрд рублей

РЕН ТВ08:39

Сбербанк рассказал, как из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

News.ru09:00

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Вести.Ru08:40

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

РБК10:51

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

ТАСС08:22
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Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
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