Общество

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Читать в источнике
Комментировать359
с чего всё началось

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.
ТАССвчера в 08:22

Подробнее о событии

Хранение денег — всегда риск: Сбербанк его минимизирует

REGNUM05:57

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка клиенты сняли 250 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 08:39

Клиенты Сбербанка в 2014 году за полдня сняли 250 млрд рублей из-за фейковой новости

Коммерсантъвчера в 11:21

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

РБКвчера в 10:51

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Вести.Ruвчера в 08:40

Клиенты Сбербанка сняли 250 миллиардов рублей из банкоматов из-за фейка

Российская газета00:46

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

ТАССвчера в 08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

Мурашко подчеркнул, что кадровая составляющая в здравоохранении очень важна.
ТАСС 05:07
Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

РИА Новости 04:24
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Политика

Киев начал переговоры об обмене всех задержанных в России украинцев

Украина ведет как и переговоры об освобождении лиц, удерживаемых на «временно оккупированных территориях», так и отдельный диалог по обмену с Россией.
РБК 05:50
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
РБК 00:01
Политика

Сенаторы поддержали назначение Краснова генпрокурором

Назначение бывшего зампредседателя СКР Игоря Краснова на пост генпрокурора поддержал Совфед.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:47
Происшествия

В Омске уволили отказавшихся делать перевязку пациенту врачей

Известия 05:01
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 04:02
Экономика

«Победа» сократила закупки российского керосина

«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» в январе резко увеличил закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России.
Ведомости вчера в 16:19
Политика

В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией

Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Известия вчера в 21:08
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq обошел Hyundai Creta

Ажиотажный спрос позволил Kamiq стать популярнее таких бестселлеров, как Kia Sportage и Hyundai Creta, результаты которых 6 180 и 8 040 единиц соответственно.
Новые автомобили вчера в 22:36
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выставила на продажу свой Кадиллак

Популярная актриса Наталья Бочкарева решила продать свой автомобиль Cadillac. Объявление об этом она выложила на своей странице в Instagram.
Pravda.Ru 05:36
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

РИА Новости 02:52
Происшествия

В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Политика

Замминистра здравоохранения назначен Владимир Уйба

Место министра здравоохранения занял Михаил Мурашко, а Вероника Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства.
iReactor вчера в 19:11
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 04:00
Здоровье

Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 21 января в 18:28
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru вчера в 11:07
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Автоновости дня вчера в 22:32
Политика

«Укрзализныцу» хотят передать под управление Германии на десять лет

Киев хочет передать немецкой стороне в управление на десять лет железную дорогу, подтвердил он.
REGNUM 02:36
Общество

К взысканию долгов по ЖКХ могут привлечь коллекторов

Напомним, в первом варианте разрабатываемого законопроекта Министерства юстиции РФ прописывалось, что взыскивать долги с граждан по услугам ЖКХ смогут только представители ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья или управляющих жилыми объектами компаний.
Новая Губерния вчера в 03:33
Политика

Западные СМИ предсказали раскол интернета

Основательница же американской компании Cloudflare Мишель Цейтлин предупредила об экономических угрозах, которые несет в себе раскол интернета.
Взгляд.ру 06:03
Общество

Малышева рассказала о защите от коронавируса

Телеведущая Елена Малышева вместе с экспертом ООН по биотерроризму, доктором медицинских наук и одним из известных инфекционистов России Владимиром Никифоровым прокомментировали ситуацию со вспышкой коронавируса.
Взгляд.ру 05:55
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

РИА Новости 03:55
Происшествия

В Петербурге полковника МВД заподозрили в растрате. СК считает, что он подарил себе служебный квадроцикл

Служебный транспорт оценивается примерно в полмиллиона рублей, его пропажу квалифицировали по части 3 статьи 160 УК – «Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения».
Фонтанка.Ру 05:12
Здоровье

В Китае выявили метод лечения нового коронавируса

Медики в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации — насыщения крови кислородом, ЭКМО.
Известия 05:14
Кино

Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»

Disney показал трейлер к финальному сезону мультсериала «Войны клонов», который начнёт выходить на стриминг-сервисе Disney+ не 17 февраля, как утверждалось ранее, а 21 числа.
Игромания.ру вчера в 09:20
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное