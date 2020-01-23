Общество

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.
ТАССвчера в 08:22

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Клиенты Сбербанка сняли 250 миллиардов рублей из банкоматов из-за фейка

Российская газета00:46

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

ТАССвчера в 08:22

Клиенты Сбербанка в 2014 году за полдня сняли 250 млрд рублей из-за фейковой новости

Коммерсантъвчера в 11:21

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

РБКвчера в 10:51

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Вести.Ruвчера в 08:40

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка клиенты сняли 250 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 08:39

В Сбербанке рассказали, как россияне за полдня в панике сняли 250 млрд рублей

URA.Ruвчера в 11:24
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Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Шоу-бизнес

София Ротару выступила на юбилее супруги российского бизнесмена

Стоит отметить, что на мероприятии выступали многие знаменитости первой величины, в том числе и Филипп Киркоров, который в некотором роде заменил гостям Аллу Пугачеву, исполнив ее песню «Миллион алых роз».
RuNews24.ru вчера в 08:22
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник вчера в 18:21
Происшествия

У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус

22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
РБК вчера в 12:07
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Интерфакс вчера в 17:55
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Здоровье

Диетолог предупредил, что ожирение может быть заразным

Ожирение – не вирус и не может передаваться от человека к человеку, но бывают исключения; возможны случаи "социального заражения" ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
РИА Новости вчера в 19:09
Армия и оружие

National Interest сравнил подводные силы России и США

Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
Известия 21 января в 17:55
Общество

В Китае закрыли город Ухань, где впервые обнаружили короновирус

В Китае закрыли город Ухань из-за вспышки пневмонии, спровоцированной коронавирусом 2019-nCoV. Ухань называют родиной нового типа вируса.
NewInform 01:48
Политика

Путин прибыл в Израиль с однодневным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Израиль. Визит главы государства в эту страну будет однодневным.
REGNUM 02:20
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Газета.Ru 21 января в 10:22
Происшествия

Следствие по делу об убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара завершено

СК России завершил следственные действия по уголовному делу об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
RT на русском 02:33
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
Политика

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
РБК вчера в 19:17
Происшествия

В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
REGNUM 02:52
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Энергетика

У «сланцевой революции» кончается дешевый газ

Проблемы сланцевой добычи нефти в США последнее время обсуждаются немало.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в аварию

Известия вчера в 13:52
Политика

Киев намерен передать железную дорогу в управление Deutsche Bahn

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев собирается передать железные дороги немецкому оператору Deutsche Bahn на десять лет.
Известия 02:37
Происшествия

В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

РИА Новости 00:43
Происшествия

В Омске уволили врачей, отказавшихся делать перевязку пациенту

Вечерний Омск. Неделя 02:06
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС вчера в 03:13
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
РИА Новости 02:52
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

РИА Новости 01:01
Футбол

Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем»

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с "Ливерпулем" в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.
Soccer.ru 01:36
Наука

Создан материал с теплоизолирующими и теплопроводящими свойствами

Ученые из Института исследований полимеров имени Макса Планка и Байройтского университета разработали и описали свойства нового чрезвычайно тонкого и прозрачного материала, который имеет анизотропию теплопродности.
Индикатор 20 января в 07:25
Общество

Би-би-си нашла у сестры Мишустина недвижимость на 1 млрд рублей

Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет недвижимостью, стоимость которой составляет 1 млрд рублей, пишет русская служба Би-би-си.
БИЗНЕС Online 01:31
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