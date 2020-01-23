Общество

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.
ТАССвчера в 08:22

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Клиенты Сбербанка сняли 250 миллиардов рублей из банкоматов из-за фейка

Российская газета00:46

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка клиенты сняли 250 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 08:39

Клиенты Сбербанка в 2014 году за полдня сняли 250 млрд рублей из-за фейковой новости

Коммерсантъвчера в 11:21

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

РБКвчера в 10:51

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Вести.Ruвчера в 08:40

В Сбербанке рассказали, как россияне за полдня в панике сняли 250 млрд рублей

URA.Ruвчера в 11:24

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

ТАССвчера в 08:22
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Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

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Стендап-комик Александр Долгополов, деятельностью которого заинтересовалась полиция, уехал из России.
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УАЗ создал семейное авто на базе УАЗ «Профи»

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Россияне назвали загрязнение окружающей среды наиболее опасной из угроз, с которой человечество сталкивается в XXI веке.
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Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
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Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка

Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации.
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В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
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В Китае нашли метод лечения коронавируса

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Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение

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Обнаружены четыре новых вида акул, способных ходить по суше

Акула, выходящая из воды на сушу при помощи собственных плавников, может показаться воплощением самого жуткого кошмара.
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Спорт

WADA приостановило работу московской лаборатории, РУСАДА было готово

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