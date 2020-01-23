Общество
RT на русскомВ Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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с чего всё началось
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.ТАССвчера в 08:22
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Клиенты Сбербанка в 2014 году за полдня сняли 250 млрд рублей из-за фейковой новости
Коммерсантъвчера в 11:21
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