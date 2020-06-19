Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.
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с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте
 банка.
Российская газета19 июня в 04:53

Подробнее о событии

Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

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Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Известия19 июня в 09:39

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
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