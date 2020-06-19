с чего всё началось

Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

Политика Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева. 178

Здоровье Онколог перечислил пять симптомов рака тонкой кишки Рак тонкой кишки трудно выявить при помощи диагностики, но существуют пять симптомов, указывающих на его возможное наличие. 36

Здоровье Сахалинские медики стали обладателями новых государственных наград Сахалинские медики стали обладателями двух новых государственных наград.

Происшествия На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.

Технологии В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС Один из геймеров, играющий в Minecraft под ником Janisko, сумел дополнить контент точной копией Чернобыльской АЭС. 16

Футбол Степашин поблагодарил Галицкого за перенос матча Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин поблагодарил владельца "Краснодара" Сергея Галицкого за перенос матча чемпионата России.

Общество Пушков увидел странности во вспышке коронавируса в Пекине Москва, 22 июня 2020, 01:43 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции на рынке в Пекине является очень странной, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Космос Обнаружены галактики с двумя черными дырами Ранее было известно, что только два блазара показывают периодические изменения яркости гамма-излучения.

Путешествия Курорты Краснодарского края снова принимают гостей Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов. 8

Политика Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным. 56

Единоборства Олег Тактаров отреагировал на поражение Александра Волкова Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал поражение Александра Волкова, который на турнире UFC on ESPN 11 в Лас-Вегасе в потенциальном претендентском матче уступил единогласным решением американцу Кертису Блэйдсу. 11

Общество Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда». 132