Экономика
РИА НовостиВ Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы
Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.
Читать в источнике
Оценить7,1K
с чего всё началось
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.Российская газета19 июня в 04:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 584 тыс. (7728 за сутки).
РБК 01:03
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Происшествия
Украинец избил оппонента колбасой в магазине
Lenta.ru вчера в 21:45
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Общество
На полюсе холода наступила аномальная жара
Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода.
Lenta.ru 01:42
Технологии
Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания».
ToDay News Ufa 02:25
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС вчера в 10:47
Политика
Трамп требовал у Японии $8 млрд на содержание военных баз – Kyodo
Вашингтон, 22 июня 2020, 08:44 — REGNUM Правительство США требовало от Японии $8 млрд на содержание американских военных баз в стране.
REGNUM 01:44
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
РИА Новости вчера в 15:57
Общество
Появились фото кольцеобразного солнечного затмения
РИА Новости вчера в 07:57
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
РБК вчера в 19:55
Футбол
«Это был не наркотик». Бывший массажист сборной Аргентины рассказал, что принял Марадона на ЧМ-1994
Бывший массажист сборной Аргентины Мигель Ди Лоренцо рассказал, как произошел инцидент с положительным тестом Диего Марадоны на допинг в ходе чемпионата мира-1994 в США.
Матч ТВ вчера в 20:48
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru вчера в 06:51
Общество
Штаб сообщил о предъявлении обвинения сыну Виктора Бабарико
Сыну главного соперника Александра Лукашенко на выборах и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Эдуарду предъявили обвинение, сообщает штаб на своей странице в Twitter.
РБК вчера в 14:08
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 20 июня в 10:48
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Происшествия
Четыре человека ранены при взрыве машины на заправке в Керчи
Четыре человека пострадали вечером воскресенья, 21 июня, во время взрыва автомобиля на АЗС в Керчи.
Известия 00:59
Здоровье
В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса
По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Теннис
Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов
Вести.Ru вчера в 14:53