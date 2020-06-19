с чего всё началось

Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июня Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 584 тыс. (7728 за сутки).

Политика Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. 18K

Происшествия В управлении лесами Алтайского края идут обыски Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела. 321

Общество На полюсе холода наступила аномальная жара Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода. 4

Технологии Определен способ защитить смартфон от самовозгорания в жару Как сообщает ToDay News Ufa, ссылаясь на радио Sputnik, Рябинин утверждал: «Современные смартфоны автоматически выключаются при высоком уровне температуры аккумулятора, но даже в этом случае гаджет может продолжать нагреваться вплоть до самовозгорания». 8

Общество В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. 78

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости". 235

Общество ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. 197

Технологии Microsoft внезапно обновила Windows 7 Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года. 30

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 217

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Футбол «Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.

Общество Штаб сообщил о предъявлении обвинения сыну Виктора Бабарико Сыну главного соперника Александра Лукашенко на выборах и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Эдуарду предъявили обвинение, сообщает штаб на своей странице в Twitter. 20

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 436