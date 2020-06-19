Экономика
РИА НовостиВ Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы
Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.
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с чего всё началось
Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.Коммерсантъ18 июня в 18:50
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Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Происшествия
Бизнес-леди в Белогорске дала взятку чиновнику
В Амурской области осуждена предприниматель из Белогорска, которая попалась на даче взятки чиновнику городской администрации.
ИА Порт Амур 19 июня в 03:45
Экономика
В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 19 июня в 06:31
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«Заря» обыграла «Десну» и догнала по очкам киевское «Динамо»
Bookmaker-ratings.ru 14:28
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Происшествия
Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве
В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
Вести.Ru 10:10
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты 11:14
Шоу-бизнес
Муж Гагариной после слухов о разводе показал фото с певицей и детьми
Звездный фотограф Дмитрий Исхаков после появившихся в Сети слухов о разводе с певицей Полиной Гагариной, опубликовал семейное фото в Instagram.
Слово и Дело 06:45
Футбол
«Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном»
«Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.
Lenta.ru 15:52
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
Гаджеты
Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS
Мало кто знает, что iOS до середины 2010 года называлась iPhone OS. Выходит, что компания решила вернуть старое название.
Что происходит 19 июня в 04:24
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия 18 июня в 18:12
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Футбол
Коллимор: я уже поставил бы Клоппа выше Гвардиолы
Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор прокомментировал успехи главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
Чемпионат 20:11
Общество
Работодателей могут наказать за отказ оплатить выходной день 1 июля
Крашенинников выразил уверенность, что к защите прав сотрудников на оплачиваемый выходной также подключатся прокуратура и трудовые инспекции.
РИА Новости 14:05
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Авто
Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»
Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80.
NewInform вчера в 00:19
Экономика
Россия вошла в тройку европейских стран по дешевизне электричества
Россия заняла в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11-е место.
Вечерняя Москва 19:25
Политика
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ 10:13
Космос
Обнаружены галактики с двумя черными дырами
Ранее было известно, что только два блазара показывают периодические изменения яркости гамма-излучения.
Машины и Механизмы 19 июня в 23:46
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Политика
ЦТАК: В КНДР готовят листовки для распространения в Южной Корее
Российская газета 19 июня в 20:44