Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.

с чего всё началось

Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

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