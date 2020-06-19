Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

Введенная Сбербанком комиссия на переводы через банкоматы затронет только один процент всех операций, заявили РБК в пресс-службе финансового учреждения. Подавляющее большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк или СМС-сервис.
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с чего всё началось

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%.
Коммерсантъ18 июня в 18:50

Подробнее о событии

Экономист объяснил введение комиссии за перевод в банкоматах Сбербанка

Вечерняя Москва06:16

Сбербанк объяснил введение комиссии на переводы через банкоматы

РБК19 июня в 08:33

В Сбербанке рассказали о введении комиссии за переводы через банкоматы

РИА Новости19 июня в 09:21

Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат

RT на русском19 июня в 11:29

Аналитики: из-за Сбербанка все банки введут комиссию на переводы

URA.Ru19 июня в 04:12

Сбербанк ввел комиссию 1% за переводы через банкоматы

Коммерсантъ19 июня в 03:43

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

ТАСС19 июня в 02:24
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Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
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Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
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Происшествия

Бизнес-леди в Белогорске дала взятку чиновнику

В Амурской области осуждена предприниматель из Белогорска, которая попалась на даче взятки чиновнику городской администрации.
ИА Порт Амур 19 июня в 03:45
Экономика

В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению

Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11
Общество

Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых

Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
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Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
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Происшествия

Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве

В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
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Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси

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«Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.
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Происшествия

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Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
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Компания Apple может переименовать iOS в iPhone OS

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Армия и оружие

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Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
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Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

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Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»

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Россия вошла в тройку европейских стран по дешевизне электричества

Россия заняла в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11-е место.
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Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

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Обнаружены галактики с двумя черными дырами

Ранее было известно, что только два блазара показывают периодические изменения яркости гамма-излучения.
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Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

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Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

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