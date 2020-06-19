с чего всё началось

В кризисные времена на плечи клиентов ложится дополнительное бремя. Теперь за перевод любой суммы придется платить 1%. Максимальный размер комиссии - тысяча рублей, независимо от региона. Такая система действует с начала лета.

Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы

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Музыка The Weekend оказался автором лучшей музыки для секса Бренд нижнего белья Pour Moi проанализировал около 300 тысяч песен в романтических плейлистах пользователей Spotify и выяснил, что самую популярную музыку для секса создаёт канадский исполнитель Эйбел Тесфайе, известный как The Weekend. 1

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Футбол «Енисей» объявил об уходе воспитанника «Спартака» Киреева 28-летний футболист является воспитанником «Спартака», но за основную команду красно-белых провел лишь 1 игру.

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