Экономика
Красная веснаВ Сбербанке рассмотрят обращение «Яндекса» о передаче «золотой акции»
Вопрос о возможности передачи «золотой акции» компании «Яндекс» в собственность «Фонда общественных интересов» будет рассмотрен во вторник 19 ноября, заявили члены правления Сбербанка 18 ноября, сообщает пресс-служба Сбербанка.
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Общество
Госсовет Китая сменил главу полиции Гонконга
Правительство Китая по предложению главы администрации Гонконга Кэрри Лам во вторник утвердило в должности руководителя полиции этого специального административного района КНР Криса Тана.
Происшествия
В Забайкалье на пожаре в жилом доме погибли три человека
Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.
Общество
«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии
Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Политика
США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине
Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Армия и оружие
В Сирии курды подожгли российский патруль
На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Общество
Согласован порядок продажи «красивых номеров»
В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Политика
Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России
Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Происшествия
В Красноярском крае пропала девушка на иномарке
Общество
В Анкаре назвали сроки запуска конкурента газопровода «Турецкий поток»
По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Хоккей
Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:0. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
Происшествия
Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом
Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".