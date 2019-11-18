Вопрос о возможности передачи «золотой акции» компании «Яндекс» в собственность «Фонда общественных интересов» будет рассмотрен во вторник 19 ноября, заявили члены правления Сбербанка 18 ноября, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В Сбербанке рассмотрят обращение «Яндекса» о передаче «золотой акции»

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