Экономика

Красная веснаКрасная веснаВ Сбербанке рассмотрят обращение «Яндекса» о передаче «золотой акции»

Вопрос о возможности передачи «золотой акции» компании «Яндекс» в собственность «Фонда общественных интересов» будет рассмотрен во вторник 19 ноября, заявили члены правления Сбербанка 18 ноября, сообщает пресс-служба Сбербанка.
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