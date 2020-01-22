Общество

Вести.RuВести.RuЗа несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Пример влияния фейковых новостей на бизнес привел в швейцарском Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. За несколько часов с банкоматов Сбербанка было из-за фейка снято более 250 миллиардов рублей. Этот случай произошел в декабре 2014 года.
Читать в источнике
Комментировать121
с чего всё началось

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.
ТАСС08:22

Подробнее о событии

Сбербанк рассказал, как из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

News.ru09:00

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Комсомольская правда11:08

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

РБК10:51

Клиенты Сбербанка в 2014 году за полдня сняли 250 млрд рублей из-за фейковой новости

Коммерсантъ11:21

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Вести.Ru08:40

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка клиенты сняли 250 млрд рублей

РЕН ТВ08:39

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

ТАСС08:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Умер заслуженный артист России Данила Перов

РБК 12:03
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Финансы

Курс валют на вторник: доллар и евро снова идут вверх

Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на вторник, 21 января.
Sputnik Молдова 20 января в 15:05
Политика

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 05:51
Экономика

Дерипаска призвал «перекроить» закон о ЦБ

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал внести изменения в законы, регламентирующие деятельность Центробанка.
Компания 04:22
Общество

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Интерфакс 13:06
Политика

Путин заявил, что Мединский продолжит работать в сфере культуры

Бывший министр культуры Владимир Мединский «без работы не останется», заявил президент России Владимир Путин, отметив, что он будет работать в сфере культуры.
Экономика сегодня 12:42
Общество

Число пенсионеров сократилось из-за повышения пенсионного возраста

Как заявил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, на заслуженный отдых вышло на 355 тысяч человек меньше, чем если бы в России не повысили пенсионный возраст.
Комсомольская правда вчера в 02:54
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском 01:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Политика

Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
РИА Новости 11:24
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака

Первые опыты уже показали, что культуры клеток меланомы, лейкоза и рака легких, полученные из биоматериалов раковых больных, замедляют свой рост в присутствии этих Т-лимфоцитов.
ToDay News Ufa 10:10
Здоровье

Эксперт: новый коронавирус не стал сюрпризом для эпидемиологов

Коронавирусами называют представителей обширного семейства Coronaviridae из отряда Nidovirales.
Портал Поиск 06:48
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Происшествия

Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился

У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме.
RT на русском 11:56
Общество

Жертвами урагана «Глория» в Испании стали уже несколько человек

Как сообщает Би-би-си, жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны.
Ридус вчера в 08:07
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр 20 января в 03:23
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова помирилась с восточным бизнесменом

Скажете странно, если бы не было так жизненно, ведь еще не остыла Сеть от бурных разоблачений подноготной обоими возлюбленными, как Евгения Феофилактова уже поздравляет с днем рождения Гиагиа, называя его, «мой дорогой Лев!» в личном блоге.
Хорошие новости 07:28
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении

Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 10:09
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Игромания.ру 13:18
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Армия и оружие

Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке

Газета.Ru вчера в 22:16
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском 13:49
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

RT на русском 12:21
Футбол

Андрей Тихонов: «Последние годы Жано выглядел невыразительно, он очень травматичный игрок»

Последние годы выглядел довольно-таки невыразительно, но были игры, когда он вытаскивал команду.
Sportbox.RU 12:28
Происшествия

В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»

Сотрудник МЧС задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
Российская газета 11:07
Игры

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь

«Учитывая ожидаемый выпуск Cyberpunk 2077 в сентябре и, говоря о серии событий, которые мы ожидаем после релиза, 2021 год представляется маловероятной датой выхода мультиплеера Cyberpunk», — заявил член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt Михал Новаковский.
ЭндлессГеймОвер 20 января в 03:27
Политика

Зеленский высказался о встрече с Путиным в Израиле

22 января в офисе Зеленского сообщили УНИАН, что встреча украинского президента с Владимиром Путиным на форуме памяти Холокоста в Израиле пока не запланирована.
Rambler News Service 12:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное