Общество

РБКРБКВ Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
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с чего всё началось

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.
ТАСС08:22

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В Сбербанке рассказали, как из-за фейка клиенты сняли 250 млрд рублей

РЕН ТВ08:39

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Комсомольская правда11:08

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

РБК10:51

Сбербанк рассказал, как из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

News.ru09:00

За несколько часов в банкоматах Сбербанка сняли 250 миллиардов

Вести.Ru08:40

Клиенты Сбербанка в 2014 году за полдня клиенты сняли 250 млрд рублей из-за фейковой новости

Коммерсантъ11:21

В Сбербанке рассказали, как из-за фейка из его банкоматов за полдня сняли 250 млрд рублей

ТАСС08:22
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