Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.

с чего всё началось

Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.

В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка

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