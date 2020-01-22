Общество
РБКВ Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка
Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам в Давосе о масштабах негативного влияния одного из эпизодов фейковых новостей, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах свыше 250 млрд рублей.ТАСС08:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 12:00, Ашберн
Футбол
Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады
Российская сборная по хоккею разгромила финскую команду (10:1) в полуфинале юношеских Олимпийских игр и вышла в финал.
Политика
Путин заявил о недопустимости двоевластия в РФ
Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразным создание в России некоего стабилизирующего института в период передачи власти, поскольку это подорвет авторитет главы государства и может привести к двоевластию.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Армия и оружие
На Украине представили первый беспилотник для разведопераций
На Украине первый квадрокоптер отечественного производства, предназначенный для разведывательных операций, представил государственный концерн "Укроборонпром".
Политика
Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Центральной Европы
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении Украины стать лидером Восточной и Центральной Европы.
Авто
General Motors показала беспилотный шаттл без руля и педалей
Компания Cruise, принадлежащая корпорации General Motors, представила электрический беспилотный шаттл под названием Origin (он разрабатывался при участии компании Honda, которая ранее вкладывалась в Cruise).
Армия и оружие
Военные модернизируют систему ПРО Москвы
Финансы
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Гаджеты
Motorola начинает принимать предзаказы на Motorola Razr
Motorola назвала официальную дату предзаказа и старта продаж нового смартфона Razr.
Экономика
Глава «Яндекса» Аркадий Волож может продать часть своих акций
В связи с недавней реструктуризацией структуры корпоративного управления компании, которая была одобрена акционерами в декабре 2019 года, Аркадий Волож и его семейный траст договорились не продавать 30,6 млн акций класса В (что составляет 95% от общего количества акций класса В, принадлежащих семейному трасту) до 1 января 2022 года.
Кино
Джордж Мартин рассказал, каким не будет финал седьмой книги «Игры престолов»
Мартин напомнил, что пять лет назад, когда снимался третий сезона «Игр», сценаристы планировали закончить на седьмом и завершить шоу тремя отдельными фильмами в кинотеатрах.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Шоу-бизнес
Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов
Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Фигурное катание
Фигурист Даниелян оценил своё выступление в короткой программе на ЧЕ
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Во время майских праздников россиянам покажут такие отечественные киноленты, как «Стрельцов», «Подольские курсанты» и два российских анимационных фильма.
Политика
Новые украинские снаряды оказались опасными даже при хранении
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Авто
В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците
Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом самой популярной модели французской марки на нашем рынке – кроссовера Duster.
Политика
Первый замгенпрокурора Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман подал рапорт об отставке.
Наука
Российские ученые разработали алгоритм измерения массы нейтрино
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Футбол
Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с ФК «Ростов»
Ранее президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц в интервью телеканалу "Матч ТВ" заявил о том, что его клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно и намерен сохранить глубину состава для выступления в еврокубках в следующем сезоне.
Политика
Трамп может ограничить въезд в США для граждан Белоруссии
По информации издания, президент Трамп намерен расширить и без того скандальный список стран, гражданам которых ограничен въезд на территорию США.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.