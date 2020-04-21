Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". По его словам, аналитики Сбербанка выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение эпидемиологических процессов в других странах с ситуацией в России.
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Греф назвал даты пика коронавируса в России

Газета.Ru07:58

Греф назвал дату пика эпидемии коронавируса

Московский Комсомолец08:24

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

РИА Новости08:22

В Сбербанке рассчитали сроки выхода России на плато по COVID-19

Известия08:05

Сбербанк просчитал, что пик заболеваемости коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая

ТАСС08:27

Сбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России

RT на русском07:56

Греф назвал дату пика коронавируса в России

Lenta.ru07:30
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
162
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
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Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
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Экономика

Греф: средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при нынешней экономической ситуации хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
ТАСС 07:22
5
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
27
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,1K
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,7K
Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
24
Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
5
Кино

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
19
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
1,9K
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,4K
Финансы

Официальные курсы евро и доллара выросли к рублю

Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора.
Газета.Ru 08:25
47
Энергетика

Цена на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной

Цена на нефть американского сорта WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стала отрицательной впервые в истории, следует из данных торгов.
Газета.Ru вчера в 16:03
Здоровье

Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом

В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
7
Общество

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
52
Общество

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
7,9K
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля в районе Пальмиры

Эхо Москвы 01:30
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
1,7K
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,7K
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
437
Общество

Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 12:03
79
Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

Ранее сообщалось, что китайские вирусологи установили, что источником коронавируса были летучие мыши, а животным-переносчиком - панголины.
Российская газета 11:31
145
Общество

Жители Владикавказа вышли на акцию протеста против самоизоляции

Суть событий вчера в 09:28
9,7K
Экономика

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
444
Общество

Стало известно о штрафах для заболевших ОРВИ москвичей

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса, и теперь москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом.
Lenta.ru 11:37
72
Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

Lenta.ru 12:00
8
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
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Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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