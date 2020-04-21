Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". По его словам, аналитики Сбербанка выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение эпидемиологических процессов в других странах с ситуацией в России.
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Сбербанк просчитал, что пик заболеваемости коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая

ТАСС08:27

Греф назвал дату пика эпидемии коронавируса

Московский Комсомолец08:24

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

РИА Новости08:22

В Сбербанке рассчитали сроки выхода России на плато по COVID-19

Известия08:05

Греф назвал даты пика коронавируса в России

Газета.Ru07:58

Сбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России

RT на русском07:56

Греф назвал дату пика коронавируса в России

Lenta.ru07:30
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Экономика

Греф выступил против налога на проценты по вкладам

С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
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Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5K
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
1,5K
Общество

ТАСС вошел в список системообразующих организаций

Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
ТАСС 09:55
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Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
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Шоу-бизнес

Лечащий врач Даны Борисовой прокомментировал ее состояние

На фоне всеобщего ажиотажа лечащий врач Даны прокомментировал ее состояние.
Paparazzi.ru 05:03
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Экономика

Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости

Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
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Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:33
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Общество

«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»

"Новая" пишет, что собственники компании тесно связаны со структурами Пригожина, и называет "Евро Полис" "ширмой" формально не существующей ЧВК "Вагнера".
Snob.ru 10:11
1
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
12
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
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Общество

В Госдуме рассмотрят поправки о правах соседей по даче

Государственная Дума РФ разработала пакет поправок в Гражданский Кодекс, которые будут детально прописывать права соседей по дачным участкам.
МТВ онлайн 19 апреля в 23:32
2,3K
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
1,5K
Экономика

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
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Общество

Губернатор доложил президенту о готовности драться с коронавирусом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов доложил во вторник, 21 апреля 2020 года, на дистанционной встрече с президентом России Владимиром Путине о готовности региона дать отпор коронавирусной инфекции.
Русский Запад 10:58
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,4K
Армия и оружие

Украинский Ил-76 пролетел на рекордно низкой высоте

Украинский Ил-76 прошел на рекордно низкой высоте и едва на сбил человека, стоящего на штурмовике.
Утро.ru вчера в 07:18
Религия

Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
44
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Киберспорт

Cyber Legacy – Team Empire Hope: не должно возникнуть проблем

Впереди ещё выступления на SIGUL PL и SECTOR, где уже команды пересекались и Legacy победили в серии 2-0, так что в данной квалификации проблем возникнуть не должно.
Legalbet вчера в 01:55
Экономика

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
31
Армия и оружие

США назвали сроки испытания противоракеты SM-3

США намерены провести летом испытания новейшей противоракеты SM-3 Block IIA для отработки реагирования на вероятную угрозу со стороны Северной Кореи, заявил во вторник помощник замминистра обороны по ядерной и противоракетной обороне Роберт Суфер.
РИА Новости 10:59
Происшествия

Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки

Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.
Вести.Ru 10:18
1
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
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Здоровье

В красноярском глазном центре 89 человек заразились коронавирусом

Как сообщает Роспотребнадзор, в результате эпидемиологического расследования в период с 7 по 19 апреля в Красноярской краевой офтальмологической больнице имени профессора П. Г. Макарова (глазном центре) выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Городские новости. Красноярск 06:14
29
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
3,4K
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
2,6K
Армия и оружие

ВСУ повредили семь домов в Старомихайловке — СЦКК ДНР

REGNUM 03:05
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Известия 08:37
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Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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