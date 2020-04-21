Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". По его словам, аналитики Сбербанка выстроили математическую модель, которая ориентировалась на сравнение эпидемиологических процессов в других странах с ситуацией в России.

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Общество Россияне назвали причины неполучения выплат от государства из-за кризиса Среди основных причин, по которым россияне остались без поддержки, лидирует ответ, что такие меры поддержки не подходят по каким-либо причинам (17%).

Экономика Греф выступил против раздачи денег всем россиянам Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем желающим («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям. 929

Общество Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. 105

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 892

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 93

Экономика Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем. 264

Энергетика Нефть ушла в минус, что это значит Цены на нефтяные фьючерсы ушли в отрицательную зону впервые за всю историю.

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2,8K

Общество «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales «Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот». 6

Общество Королева Елизавета Вторая отмечает 94-й день рождения Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, и этот день традиционно отмечает праздник в кругу семьи.

Религия Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 9

Биатлон Драчёв голосовал против назначения Кабукова и Королькевича Владимир Драчёв сообщил «ТАСС», что он выступил против назначения Королькевича и Кабукова.

Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 809

Энергетика Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI Почему дешевеет нефть Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля.

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 1,9K

Общество В России принято постановление о максимальных выплатах безработным По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно. 54

Общество В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ "ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении. 65

Здоровье Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.