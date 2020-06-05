Финансы
Finam.RuЧистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за 5 месяцев снизилась на 25%
Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 5 месяцев 2020 года снизилась на 25% и составила 275,3 млрд руб. Низкий расход по налогу на прибыль в мае текущего года обусловлен авансовой системой его расчета и отрицательным влиянием динамики валютных курсов на налоговую базу первого квартала.
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Авто
Renault начала продажи в России нового Renault Master
Автоновости дня 03 июня в 07:41
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Путин ввёл режим ЧС в Норильске
Deita.ru 03 июня в 20:45
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В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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NI назвал преимущества подлодок проекта «Борей-А»
В США оценили преимущества новой российской подводной лодки проекта "Борей-А". Речь идет о "Князе Владимире", построенном на Севмаше.
Российская газета 03:32
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В Великом Новгороде задержали криминального авторитета
Оперативники задержали в Великом Новгороде криминального авторитета, оказывавшего влияние на несколько преступных групп в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской и Новгородской областях.
ТАСС вчера в 12:04
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
Политика
Венесуэла требует у Франции выдать укрывающегося в посольстве Гуайдо
Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса подтвердил информацию о том, что незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо укрывается в посольстве Франции, и потребовал его выдачи, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:19
Общество
В России заявили о создании винтовки с дальностью стрельбы до 7 км
В России создается снайперская винтовка, обладающая предельной дальностью стрельбы в 7 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает «РИА Новости».
РБК 03:26
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Skoda Octavia A8
Дизайнеры показали в Сети собственный обновленный российский седан, построенный на базе чешской Skoda Octavia A8.
Car.ru вчера в 05:52
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
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Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
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Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru вчера в 04:37
Армия и оружие
За сутки ВСУ 4 раза открывали огонь по ДНР
Новостной фронт 03 июня в 02:35
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Россия укрепила оборону на западном стратегическом направлении
Политика Сегодня 01:57
Политика
Лукашенко назначил новый состав правительства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
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В полутень погрузится южный край диска Луны. Напомним, что 10 января случилось первое полутеневое лунное затмение в этом году.
RuNews24.ru 04:02
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Шоу-бизнес
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Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
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Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа.
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Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ
Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.
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Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива
О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.
РБК вчера в 17:00
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Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Наука
Системы автопилота не могут предотвратить большинство аварий на дороге
Эксперты по дорожному движению говорят, что примерно девять из десяти аварий происходят в результате человеческих ошибок и, по оценкам, более 36 000 человек погибли в результате автомобильных аварий в США в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:29
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Число случаев коронавируса в России приблизилось к 450 тысячам
В Рязанской области за последние сутки подтвердили 71 новый случай.
62инфо 03:57