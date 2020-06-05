Сбербанк видит первые позитивные сигналы в кредитовании, но держится консервативного подхода к формированию резервов по кредитному риску, сообщил зампред правления банка Александр Морозов.

В Сбербанке увидели первые позитивные сигналы в кредитовании

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