Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут с подозреваемым процессуальные действия. В Сбербанке подчеркнули, что риск утечки данных, помимо информации о кредитных картах 200 клиентов, отсутствует.
Читать в источнике
Комментировать391
Герман Греф
От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 12:35

Подробнее о событии

Сбербанк выявил виновного в утечке данных сотрудника

RT на русском20:38

Греф заявил о перевыпуске карт «Сбербанка» после утечки их данных

РБК20:35

Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

РИА Новости14:47

Герман Греф – о предательстве и безопасности

Вести.Ru14:30

Сбербанк нашел виновника утечки данных клиентов

Коммерсантъ12:35

Сбербанк нашел сотрудника, пытавшегося похитить данные клиентов

66.ru13:08

Сбербанк нашел сотрудника, причастного к хищению данных 200 клиентов банка

Интерфакс12:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Политика

Тегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик

Известия 10:57
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 21:06
Здоровье

Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США

Южный Федеральный 05:50
Здоровье

Челябинка, родившая малыша в Турции, возвращается домой

Доступ1 00:10
Общество

Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне

Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru вчера в 08:29
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес

Лада Дэнс устроила танцы на шпильках

Певица Лада Дэнс показала пластичные движения в танце на высокой шпильке.
Дни24 10:59
Армия и оружие

National Interest перечислил опасные российские бомбардировщики

Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории.
Газета.Ru 20:29
Шоу-бизнес

Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж

26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва вчера в 06:54
Общество

Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст

Росбалт 18:29
Хоккей

Скончался 29-летний хоккеист «Сибири» Мнацян

Москва 24 20:59
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС 08:33
Кино

Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками

iReactor 22:26
Здоровье

Названы восемь омолаживающих продуктов

Сохранить молодость кожи и затормозить процессы старения в организме получится с помощью правильно подобранного рациона питания, уверяют специалисты.
Известия 00:53
Наука

Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь

Индикатор 03 октября в 16:26
Общество

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

ТАСС 03 октября в 01:15
Шоу-бизнес

Старшая дочь Эммануила Виторгана Ксения Румянцева не общается с отцом

Оказалось, что на самом деле отношения в семье Эммануила Гедеоновича оставляют желать лучшего, ведь самая старшая дочь не общается с родителем.
OAnews 09:09
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 10:22
Экономика

Исследование: женщины чаще покупают смартфоны в кредит

Женщины чаще мужчин берут кредит на покупку смартфонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».
RT на русском 21:43
Музыка

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 03 октября в 04:58
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Происшествия

В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США

Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
Газета.Ru 20:55
Футбол

Дебютный гол Азара помог «Реалу» переиграть «Гранаду»

Газета.Ru 11:59
Фигурное катание

Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости 03:59
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента

Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС 22:09
Кино

«Джокер» с Хоакином Фениксом выходит в прокат

Коммерсантъ 03 октября в 19:53
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное