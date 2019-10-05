Происшествия
РИА НовостиСбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут с подозреваемым процессуальные действия. В Сбербанке подчеркнули, что риск утечки данных, помимо информации о кредитных картах 200 клиентов, отсутствует.
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От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 12:35
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