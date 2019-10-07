Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете. Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.
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с чего всё началось
Как сообщили
 в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.
RT на русскомвчера в 15:20

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Главные новости к утру 8 октября

Коммерсантъ00:00

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

РБКвчера в 14:53

Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов

РИА Новостивчера в 16:15

В Сбербанке заявили о 5000 жертвах утечки данных

Интерфаксвчера в 15:24

Сбербанк назвал число жертв утечки данных клиентов

ТАССвчера в 15:23

Сбербанк назвал новое число жертв утечки данных клиентов

Ведомостивчера в 14:53

Сбербанк заявил о новой утечке данных

Deita.ruвчера в 20:08
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Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

РИА Новости вчера в 08:20
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В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
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В России могут появиться умные «лежачие полицейские»

В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
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На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия

Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес

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Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Общество

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК вчера в 06:38
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Москвичек приглашают на бесплатную маммографию

Москвичек приглашают на бесплатную маммографию.
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Проблемы с визами США остановили работу двух комитетов ООН

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН на несколько часов приостановили работу из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
Мойка78 вчера в 17:24
Наука

Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака

Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 00:45
Футбол

Комбаров назвал причину отставки Кононова

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 09:32
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM вчера в 06:18
Энергетика

«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть

Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика

МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
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Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком

Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Политика

Иран объяснил причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru вчера в 06:18
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Армия и оружие

Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде

Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Ferra вчера в 03:56
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы

«Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.
Телеканал 360° 06 октября в 12:14
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета 06 октября в 08:53
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
7Дней.ру вчера в 12:00
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

RT на русском вчера в 08:31
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