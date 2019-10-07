Происшествия
RT на русскомВ Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете. Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.
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Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.RT на русскомвчера в 15:20
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Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
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Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком
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Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
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