с чего всё началось

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете. Как сообщили в финансовом учреждении, преступление совершил человек, пойманный в рамках расследования утечки данных кредитных карт 200 клиентов банка.

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Авто В России могут появиться умные «лежачие полицейские» В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.

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Армия и оружие Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы «Нет», — резко ответила она в ответ на просьбу подтвердить смерть актрисы.

Общество Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.